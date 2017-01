2017-01-25 12:00:00.0

Illertissen Die Ökumene steht im Mittelpunkt

Förderverein der Kirchenmusik blickt auf erfolgreiche Veranstaltungen zurück – und hat für 2017 bereits viel geplant. Von Wilhelm Schmid

Ökumene wird in der Kirchenmusik der katholischen Stadtpfarrei St. Martin groß geschrieben: Die Uraufführung einer „Martin-Luther-Kantate“ zum Reformationsjubiläum sowie ein weiteres Benefizkonzert für den Neubau der evangelischen Christuskirche sind Schwerpunkte des Programms, das der „Kreis der Freunde und Förderer von Kirchenmusik und Klassischer Musik in der Stadtpfarrei St. Martin“ im neuen Jahr veranstaltet.

Seit zwanzig Jahren wird der Verein von Hans Scherrer geleitet, und es gelang ihm, die Tagesordnung einschließlich vier hoch qualifizierter Musikbeiträge innerhalb von 49 Minuten abzuarbeiten. Für die musikalische Gestaltung sorgte die aus dem hiesigen Konzertleben bekannte Ulmer Musiklehrerin Helga Forstner mit ihrem Violoncello und Solosätzen aus Bach-Suiten, wofür sie viel Beifall erhielt. Im Rückblick erwähnte Scherrer eine Reihe gelungener Veranstaltungen, deren Erfolg Mut für das nun anstehende Programm macht.

ANZEIGE

Kirchenmusiker Markus Hubert stellte die Jahresplanung vor: Zum dritten Mal wird dabei in Illertissen die Uraufführung einer Neukomposition des fränkischen Komponisten Volker Felgenhauer einen Höhepunkt darstellen. Er ist gerade dabei, zum 500. Jahrestag der Reformation eine Kantate über das Leben Martin Luthers zu schreiben, die am 28. Oktober in St. Martin durch Solisten, Kirchenchor und Kammerorchester zur Erstaufführung gelangen wird. Ein weiteres Zeichen der ökumenischen Verbundenheit beider christlicher Konfessionen wird der Auftritt der „Münchner Bachtrompeten“ an einem noch festzulegenden Datum im September sein, da der Erlös dieses Konzertes wie schon beim „Dettinger Te Deum“ und anderen Händel-Werken im vergangenen Herbst zugunsten des Neubaus der evangelischen Christuskirche gespendet wird.

Ganz unter dem Motto „Ökumene“ steht auch das Konzert zum Jubiläum „15 Jahre Kammerchor St. Martin“ am 20. Mai: Hier gibt es mit der „h-Moll-Messe“ eine Messkomposition für die katholische Liturgie aus der Feder des größten evangelischen Komponisten Johann Sebastian Bach zu hören. Daneben prägen die schon zu guter Tradition gewordenen Konzertanlässe das Jahresprogramm 2017: Karfreitag, Brunnenhof-Serenade, Carillonkonzert, Adventskonzert, die adventliche „Geistliche Abendmusik“ in der Schlosskapelle und das Silvesterkonzert sind die geplanten Meilensteine.

Ergänzend zu Rückblick und Vorschau gab Kirchenpfleger Reinhold Möst einen Überblick zur Finanzlage, die er als „gut gerüstet“, insbesondere im Hinblick auf die anstehende Generalsanierung der inzwischen 26 Jahre alten Jann-Orgel bezeichnete. Abschließend stellte Hans Scherrer Betrachtungen über die Aufgaben des Förderkreises an, deren Ziel es sei, „die Menschen zu erbauen durch die gewaltige emotionale Wirkung der Musik“. Hierzu gelte es vor allem, Nachwuchsförderung und Werbung junger Mitglieder zu betreiben, wenngleich sich diese Aufgabe als äußerst schwierig erweise.

Mit viel Fantasie und dem Mut zu neuen Wegen solle „ein Marktplatz vielfältiger Ideen“ beschritten werden, wobei analog zur berühmten Rede des kürzlich verstorbenen Altbundespräsidenten Herzog „ein Ruck“ durch den Verein gehen müsse. Nur so könne es gelingen, das Anliegen des Förderkreises zukunftsfähig zu gestalten.