2017-01-30 15:00:00.0

Illertissen Die Sorgen der Marktkaufleute

Terror, Streetfood und das Internet: Was die Standbetreiber fürchten und wie sich ihre Situation verändert. Von Felicitas Macketanz

Terroranschläge, Nachwuchsmangel, der große Konkurrent Internet – das beschäftigt die Schausteller und Marktkaufleute aus Illertissen und Umgebung. Wie sie ihre Lage sehen, erklärten sie auf der Jahresversammlung im Schützenheim in Illertissen.

Der Vorsitzende der Bezirksstelle Illertissen/Neu-Ulm, Kurt Mayer, kennt das Marktgeschäft seit Kindertagen. Schon als Bub musste er seine Familie am Imbiss- und Süßigkeitenstand unterstützen. Der 62-Jährige schätzt an den Märkten den Kontakt mit den Menschen und die Gemütlichkeit, die heutzutage ein Stück verloren gegangen sei. Er merkt deutlich: Seit seinen Anfängen hat sich die Situation der Marktkaufleute stark verändert.

„Der größte Konkurrent ist das Internet“, berichtete er kurz vor Sitzungsbeginn am Freitag unserer Zeitung. „Das nimmt uns sehr viel weg.“ Früher hätten die Menschen gewartet, bis Markt ist und sich dort in Ruhe beraten lassen. Heute liefen die meisten Kaufgeschäfte fix übers Handy ab. „Die Kunden können nicht mehr abwarten, bis wir die Sachen anbieten“, sagte Mayer, der auch Betreiber des Illertisser Schützenheims ist. Ebenso sei Teleshopping ein großer Konkurrent. Die Geschäfte in der Innenstadt hingegen belebten zusammen mit den Märkten die Stadt.

Der größte Markt in der Region ist der in Illertissen mit knapp 90 Marktkaufleuten und 15 Schaustellern jeweils im Herbst und Frühjahr. Auf dem Vöhringer Markt seien laut Mayer 90 Marktkaufleute und ein Schausteller. Daneben gibt es Märkte in Kellmünz, Buch, Nersingen und Senden, die Mayer betreut.

Neben der Konkurrenz haben die Marktkaufleute genauso mit Nachwuchsmangel zu kämpfen. Das Interesse schwinde, so Mayer – trotz niedriger Mitgliedsbeiträge.

Johann Link ist seit 25 Jahren Marktmeister in Illereichen und wurde dafür ausgezeichnet. Auch er hat den Wandel miterlebt: „Vor 25 Jahren gab es noch viel mehr Schausteller“, sagte er gegenüber unserer Zeitung. „Vor zehn Jahren waren es noch mindestens 15 Leute mehr.“ Früher seien es vor allem die älteren Menschen gewesen, die sich auf den Märkten einkleideten. „Das fehlt uns inzwischen gewaltig.“ Während der Versammlung sprach der Präsident des Landesverbandes, Wenzel Bradac, weitere Sorgen der Standbetreiber an: Terror und Streetfood. Märkte dürften nicht aus Angst vor Anschlägen geopfert werden. Man müsse sie weiterhin besuchen. Zum Thema Streetfood fand er klare Worte: „Wir hatten die ersten fahrbaren Hähnchenbratereien“. Streetfood-Betreiber imitierten die Marktkaufleute lediglich.

Auszeichnungen bekamen Johann Link für 25 Jahre, Willi Böhm als Ehrenmitglied und Manfred Winter als Ehrenvorstand.