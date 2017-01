2017-01-23 09:03:00.0

Illertissen Die Trolle sind ist los

Orchestermusiker und Theaterspieler begeistern am Kolleg der Schulbrüder, unter anderem mit dem fantastischen Stoff der „Peer-Gynt-Suite“. Dabei wird es auch politisch. Von Wilhelm Schmid

Trolle standen im Mittelpunkt des neujahrskonzerts am Kolleg der Schulbrüder: Sowohl die Geisterwesen der nordischen Sagen – als auch deren heutige Nachfahren, die soziale netzwerke und Internetforen unsicher machen. Mit großer Streicherbesetzung zelebrierten Peter Hupfer und sein Happy-College-Orchestra im Verein mit dem Kammer-Kolleg-Orchester“ einleitend die berühmte „Peer-Gynt-Suite“ von Edvard Grieg, die auf ein dramatisches Gedicht von Henrik Ibsen zurück geht. Dabei gab es auch etwas zu sehen: Die Schlüsselszenen wurden von der Theatergruppe des Kollegs zwischen den einzelnen Sätzen auf der Vorbühne dargestellt.

Die Lehrer Gabriele Holzmann und Veronique Pfister hatten ihre Truppe genau so perfekt einstudiert, wie dies Peter Hupfer mit seinen Streichern getan hatte. So war es ein Genuss, die Abenteuer des Peer Gynt zu erleben, der sich dem Ungeist der Trolle verschworen hatte und erst durch Bescheidenheit und Liebe wieder zu einem glücklichen Leben zurückfinden kann. Kilian Eiselt und Sebastian Sander als junger und älterer Peer, Ingo Lobpreis als Trollkönig und Naomi Kurz als Solveig sowie die gesamte Gruppe erhielten ebenso viel Applaus wie das Orchester.

Schuleiter Manfred Schöpplein deutete in seiner Ansprache den Begriff „Troll“ aus heutiger Sicht, wo dieser auf Menschen angewandt wird, die das Internet zu Angriffen und Beleidigungen missbrauchen. Schöpplein zögerte dabei nicht, den zur gleichen Stunde vereidigten neuen amerikanischen Präsidenten Donald Trump als „Troll“ zu bezeichnen, wobei er froh darüber sei, dass es sowohl in Amerika als auch am Kolleg „gute Geister“ gebe.

Mit einem musikalisch noch weitaus anspruchsvolleren Werk gingen Peter Hupfer und das Kammer-Kolleg-Orchester in den zweiten Teil des Abends: Mit viel Teamgeist, so Hupfer in seinen Erläuterungen, habe sich das Orchester daran gemacht, die „Holberg-Suite“ einzustudieren, wobei sich hiermit gemäß dem Motto des Abends Edvard Grieg zum zweiten Male die Ehre gab. Hier konnte das Orchester seine höchst anerkennenswerten Qualitäten voll ausspielen und das Spitzenniveau der musischen Bildung am Kolleg eindrucksvoll demonstrieren. Dies gilt insbesondere für die drei Solisten: Nicolas Hupfer, Violine, Sebastian Aichmann, Viola, und Franziska Kögel, Violoncello, setzten mit ihren Soloparts den fünf ebenso prächtigen wie charakterlich verschiedenen Sätzen der Suite echte Glanzlichter auf. Zum Abschluss des denkwürdigen Konzertabends gesellten sich zu den bisher aufgetretenen Klangkörpern die Illertisser Streichhölzer hinzu: Die Kinder mit ihren kleinformatigen Geigen wagten sich mutig an die Eröffnung des „Norwegischen Tanzes Nr. 2“ von Grieg in einer Eigenbearbeitung von Peter Hupfer und sie hielten auch tapfer mit, als die „Großen“ vom Happy-College-Orchestra und dem Kammer-Kolleg-Orchester die bekannte Melodie in voller Stärke übernahmen. So gab es für alle Mitwirkenden reichen Schlussapplaus und damit den Lohn für fleißige Probenarbeit.