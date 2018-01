2018-01-10 07:00:00.0

Ulm Die Verbrecher kamen durchs Garagentor

Nach dem tödlichen Angriff in Ulm haben sich unter den Nachbarn nun Details herumgesprochen. Von Sebastian Mayr

Hubschrauberlärm hat den Ulmer Jürgen Reichelt kürzlich mitten in der Nacht aus dem Schlag gerissen. Polizei und Rettungsdienst kamen. Das ganze Wochenende über durchkämmten die Ermittler das Wohngebiet am Ulmer Eselsberg. Ohne Erfolg: Die Einbrecher, die der Polizei zufolge einen 59 Jahre alten Mann in seiner Wohnung fesselten und misshandelten, blieben flüchtig. Das Opfer starb noch am Tag des Angriffs im Krankenhaus.

35 Jahre lang waren Reichelt und seine Frau Nachbarn des 59-Jährigen, der gemeinsam mit seiner 91 Jahre alten Mutter in dem Wohngebiet am Veltlinerweg gelebt hatte. „Im Moment sind alle geschockt“, schildert Reichelt. In jener Nacht hatte er ein lautes Knacken gehört. Er glaubt, dass die Einbrecher es verursacht haben, als sie eine Tür aufhebelten.

Unter den Nachbarn hat sich inzwischen herumgesprochen, wie die Täter ins Innere gelangten. Einige der Wohnungen sind durch eine Tür mit den Einzelgaragen an der Zufahrtsstraße verbunden. Die Einbrecher sind wohl durch die Garage in den Keller gelangt – durch eine dicke Brandschutztür aus Stahl. „Es gibt viele Zugänge“, sagt Reichelt, der sich jetzt wie viele Nachbarn Sorgen macht.

Anwohner Wolfgang Rabausch kann aus seiner Wohnung auf den Tatort blicken. Als die Einbrecher kamen, war er im Urlaub. Als er zurückkam, fand er einen Zettel der Polizei im Briefkasten. Etwas Auffälliges hat er an den Tagen davor nicht bemerkt. Rabausch erinnert sich an ein Oktoberfest im Hof. Da sei er mit dem Opfer des Angriffs zusammengesessen.

An dessen Wohnung kleben violette Siegel der Polizei. Dunkle Pulverreste weisen auf die Arbeit der Spurensicherung hin, die nach Hinweisen auf die Täter gesucht hat.

Auf dem Briefkasten neben der Wohnungstür stehen zwei Windlichter. Daneben hat jemand eine Postkarte befestigt, mit dem Spruch: „In stillem Gedenken an das Opfer des schrecklichen Verbrechens.“

Das Entsetzen unter den Anwohnern ist groß. „Das ist grauenvoll“, sagt ein Nachbar, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Er hoffe, dass die Schuldigen schnell gefasst und streng bestraft werden. „Die arme Frau muss das mit ihren 91 Jahren miterleben.“ Sie werde jetzt von Verwandten betreut.

Rabausch, der Nachbar von gegenüber, glaubt, dass die Täter sich ausgekannt haben. Denn die Wege zu den Eingangstüren seien von den Wohnungen aus gut einsehbar. Viele Fluchtrouten gebe es nicht. Walter Leis, ein anderer Nachbar, grübelt über eine Beobachtung, die er vor Kurzem machte: Männer mit grünen Westen waren in der Anlage unterwegs. Solche Westen trügen auch die Mitarbeiter des Hausmeisterdienstes, doch die kenne er vom Sehen. Normalerweise sei der Name des Unternehmens auf den Westen aufgedruckt. Bei den Männern sei das anders gewesen.

Die Polizei hält sich derweil bedeckt. Sprecher Wolfgang Jürgens bezeichnet den Einbruch als außergewöhnlich brutal: „Mir ist in Ulm kein anderer derartiger Fall bekannt.“ Im Regelfall suchten Einbrecher nicht den Kontakt zum Opfer, so Jürgens. Eine Sonderkommission ermittelt.

Am Dienstagabend wurde das Ergebnis einer Obduktion veröffentlicht: Demnach stehe fest, dass der 59-Jährige an den Folgen des Angriffs gestorben ist, hieß es von der Polizei.