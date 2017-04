2017-04-07 09:00:00.0

Illertissen Die Volkshochschule wächst

Die Zahl der angebotenen Kurse iim Landkreis ist um 20 Prozent gestiegen. Auch eine neue Außenstelle wurde eingerichtet. Von Alfred Grimm

Für die Volkshochschule (Vhs) im Landkreis Neu-Ulm war 2016 ein ereignisreiches Jahr: Im Sommer stand der Umzug der Geschäftsstelle von Au in die Dietenheimer Straße nach Illertissen an, im Oktober wurde der Vhs im Rahmen eines Festaktes in Augsburg der Schwäbische Integrationspreis 2016 überreicht und schließlich wuchs das Angebot aufgrund der zahlreichen Deutsch- und Integrationskurse erheblich an – um 20 Prozent.

Wie Geschäftsführer Dieter Rösch während der Jahresversammlung in der Illertisser Schranne sagte, sei sowohl die Doppelstundenzahl als auch die Zahl der Veranstaltungen gestiegen. Wie Rösch berichtete, wurde in Holzheim eine neue Außenstelle der Vhs eingerichtet. Außerdem sollen drei zusätzliche EDV-Räume für berufliche Bildung in Illertissen, Senden und Weißenhorn eingerichtet werden.

Personelle Veränderungen habe es 2016 nicht gegeben. Im Rahmen des Umzugs sei eine komplette technische Neuorganisation der Geschäftsstelle durchgeführt worden. Die Homepage wurde verbessert und in diesem Zusammenhang sei auch eine Optimierung des regelmäßigen Newsletters erfolgt, der 9700 Personen erreicht.

Auf großes Interesse seien im vergangenen Jahr auch die Veranstaltungen zur Ausbildung von Integrationsmentoren sowie die Kurse zur „Talenta“-Schülerakademie in Illertissen gestoßen. Die Talenta-Idee wurde als „Pfifficum – die Kinder-Vhs für Aha-Erlebnisse“ in ausgewählten Kursorten im ganzen Landkreis realisiert. Rösch hob die Eröffnungsveranstaltungen der beiden Semester in Pfaffenhofen und Illertissen sowie die Veranstaltungsserie „TrotzDem(enz) – Lachen, Lieben, Leben“ in Altenstadt hervor. In Kooperationen mit Vereinen, Verbänden und anderen Organisationen sollen Gemeinschaftsveranstaltungen weiterhin angeboten werden.

Aufgrund der sich nach oben verschiebenden Alterspyramide müsse sich die Vhs verstärkt auf die Altersgruppe der über 50-Jährigen konzentrieren. Im Bereich der Deutschkurse finde seit Beginn des Jahres eine enge Kooperation mit dem Institut für Bildung in Senden statt.