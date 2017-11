2017-11-20 07:00:00.0

Buch/Obenhausen Die kleinen Piraten sind nicht zu bremsen

Bei einer Reise ins Abenteuerland haben junge Turner in Buch eine tolle Show geboten.

In dem Bucher Ortsteil Obenhausen bietet der örtliche Sportverein ein breites Spektrum an Angeboten für die gesamte Dorfgemeinschaft an. Der Höhepunkt in jedem Jahr ist die alljährliche Sportshow. Wegen des großen Zuschauerandrangs fand sie diesmal in der Bucher Rothtalhalle statt. Dort präsentierten am Samstag die Kinder- und Jugendabteilungen ihr sportliches Können.

Unter dem Motto „Komm mit ins Abenteuerland“ hatten die Übungsleiter ein vielfältiges Programm zusammengestellt. Bei der Kinder-und Jugendturnabteilung gab es in diesem Jahr einen Abteilungsleiterwechsel. Nach einer Amtszeit von 15 Jahren eröffnete nicht mehr Anita Lechner die Show, sondern die beiden neuen Abteilungsleiterinnen Stefanie Müller und Sonja Weber-Küffle. Moderiert wurde die Veranstaltung von Sophia Keller und Elisa Küffel.

ANZEIGE

Eine Aufwärmphase war bei den jungen Sportlern nicht mehr nötig. Vor der Vorführung tobten sie durch die Halle und waren nicht mehr zu bremsen.

Mit einem aus Sprungkästen gebautem Schiff segelten die jüngsten Turner später dann über die Bühne. Voller Begeisterung begaben sich die Kleinsten als Seeräuber verkleidet auf ihre Reise. Auf der großen Wellenrutsche ging es rasend schnell in die Tiefe. Über eine wackelige Stufenbarrenbrücke erreichten sie sicher das Land. Die Luftikusse im Alter von vier bis sechs Jahren balancierten ohne Höhenangst über die Schwebebalken in ihr Abenteuer. Eine flotte Tanzeinlage präsentierten die Mädchen der Kindertanzgruppe. Zu der fetzigen Musik aus dem Kinofilm „Bibi und Tina – Mädchen gegen Jungs“ wirbelten sie über das Tanzparkett. Auch die Kinder der Kinderturngruppe im Alter von sechs bis elf Jahren kamen auf die Bühne. Mit Hilfe des Minitrampolins ging es für sie hoch hinauf. Wer sich traute machte einen Überschlag oder eine Flugrolle über den Kasten. Die Freude der Kinder war groß und bei ihren Sportdarbietungen zeigten sich ihre hervorragenden Fähigkeiten. Auch die Besucher waren begeistert und belohnten die fantasievollen Turneinlagen mit langanhaltenden Applaus. Die Gruppe ab vier Jahren versuchte sich an verschiedenen Turngeräten. Ein junger Seeräuber der noch nicht den hohen Turn-Bock erklimmen konnte, machte sich rein gar nichts draus: Er krabbelte clever unten durch und hatte die Lacher auf seiner Seite. Die Jumping Girls boten mit ihren Rope Skipping Springseil-Sprungtechniken, bevor es zum Kastenturnen mit Akrobatik weiterging. Dafür gab es tosenden Applaus.

Mit einem Blumenstrauß bedankten sich die Abteilungsleiterinnen schließlich bei Anita Lechner für ihr Engagement im TSV. (zedo)