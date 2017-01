2017-01-22 15:32:00.0

Illertissen Dieb greift in einen Korb

Eine 49-Jähriger vermisst ihren Geldbeutel. Tatort sind die Räume einer sozialen Hilfsorganisation.

Ein Dieb hat einer 49-jährigen Frau am Freitag in der Zeit von 9 bis 11 Uhr den Geldbeutel aus der Handtasche gestohlen. Dies teilte die Polizei mit. Die Bestohlene hatte einen Korb mit der Tasche darin auf einem Tisch in den Räumen einer sozialen Hilfsorganisation an der Hauptstraße abgestellt. In einem unbemerkten Augenblick entnahm eine unbekannte Person den Geldbeutel, doe die Polizei. Darin enthalten waren etwa 70 Euro Bargeld und mehrere persönliche Dokumente. Hinweise auf einen Täter liegen bislang nicht vor, teilt die Polizei mit. (az)