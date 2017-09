2017-09-03 17:57:00.0

Illertissen Diebestour endet im Acker

Im Drogenrausch fährt ein 38-Jähriger mit einem geklauten Auto aus Ulm durch die Region. In Au bleibt er in einem Acker stecken.

Eine Diebestour im Drogenrausch ist für einen 38 Jahre alten Mann am vergangenen Freitag in einem Acker in Au geendet. Wie die Polizei meldet, wurde ein Passant gegen 7.30 Uhr auf Höhe der Dorfstraße auf den Autofahrer aufmerksam, der im Acker feststeckte und sich aus eigenem Antrieb nicht mehr aus seiner misslichen Lage befreien konnte.

Der Zeuge verständigte die Polizei, die beim Eintreffen an der Unfallstelle nicht schlecht gestaunt haben dürfte. Denn bei der Überprüfung des Fahrers kamen gleich mehrere Straftaten zu Tage, wie die Illertisser Polizei berichtet.

Auto wurde in Ulm als gestohlen gemeldet

Der 38-Jährige besaß weder einen Führerschein, noch gehörte ihm das Auto, das er in den Acker gesetzt hatte. Bei einer anschließenden Blutentnahme auf der Dienststelle stellte sich außerdem heraus, dass der Mann zuvor Drogen konsumiert hatte. Der 38-Jährige muss sich nun wegen diverser Straftaten verantworten. Das augenscheinlich unbeschädigte Auto wurde sichergestellt. Das Fahrzeug war in Ulm als gestohlen gemeldet worden. (az)