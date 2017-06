2017-06-09 00:34:37.0

Wirtschaft Diese Bällchen liefern Zündstoff

In einem Gartenhaus in Filzingen entstand 2003 die Idee, aus Holzwolle und Wachs Anzündhilfen herzustellen. Inzwischen befeuern diese Öfen und Grills nicht nur in Deutschland Von Madeleine Schuster

Erwin Lang weiß, wie er Kohlen unter dem Rost so richtig zum Glühen bringt. Jetzt im Sommer, wenn in vielen Gärten der Region wieder Grills und Smoker angefeuert werden, liefert der Geschäftsführer der Raiffeisen-Waren mit seinem Betrieb in Herrenstetten die Basis jeder guten Glut: den Grillanzünder.

Seit rund zehn Jahren wird auf dem Gelände des Getreidelagers das Futter für Kamine, Kachelöfen und Holzkohlegrills produziert. Unter dem Namen „Feuerbällchen“ werden die Anzündhilfen made in Herrenstetten hauptsächlich in Raiffeisen-, Baywa- und Baumärkten, aber auch online verkauft. Und das mittlerweile so erfolgreich, dass Lang die Produktionsstätte im Altenstadter Ortsteil in den vergangenen Jahren weiter ausbauen konnte.

Rund eine Million Euro habe der Geschäftsführer in eine zusätzliche Halle und neue Maschinen zur Produktion und Verpackung der Feuerbällchen investiert. Etwa 800Tonnen der Anzündhilfen würden pro Jahr das Lager verlassen, sagt Lang.

Dabei ist die Herstellung der kleinen Grill- und Ofenwunder – vereinfacht dargestellt – eigentlich ganz simpel: Holzwolle wird in ein Becken gefüllt mit heißem Wachs getaucht, abgekühlt und in kleine Stücke geschnitten. In einem Gartenhaus in Filzingen entstanden 2003 so die ersten Prototypen der Feuerbällchen. Die Idee, Anzündhilfen selbst herzustellen, entstand, „als unser früherer Lieferant den Bedarf nicht mehr decken konnte“, erzählt Lang. In einer Zeit, in der Schwedenöfen und Holzfeuerung durch steigende Energiepreise eine Renaissance erlebt hätten, kamen die Anzünder aus Holzwolle und Wachs gut an – die Nachfrage stieg.

Walter Stöhr aus Filzingen sei es schließlich gewesen, der mit seinen Ideen eine erste professionelle Produktion in kleinem Stil ermöglicht habe. Zum Zuschneiden der Anzündhilfen setzte Tüftler Stöhr etwa eine rund 100 Jahre alte Strohschneidemaschine ein. Abgepackt wurde per Hand.

Das Grundprinzip ist bis heute gleich, sagt Lang. Auch wenn über die Jahre alles etwas größer und rationeller wurde. In der Produktionshalle zieht eine Maschine in Stricke gewickelte Holzwolle durch ein Becken heißes Wachs. 140 Grad warm sei die Flüssigkeit im Behälter. Hergestellt wird die Holzwolle aus Fichtenholz. „Das brennt am besten“, sagt Lang. Im Behälter saugt sich die Holzwolle mit Wachs voll, läuft durch einen Kühlkanal und wird dann vollautomatisch abgestochen. Zwei bis drei Tage würden die Anzündhilfen gelagert und dann verpackt. Auch das Abpacken der fertigen Feuerbällchen in Ein-, Zweieinhalb- oder Vier-Kilo-Säcke übernimmt mittlerweile eine Maschine.

Vertrieben werden die Anzünder in ganz Deutschland, aber auch in Österreich oder Südtirol. Die Idee, die 2003 im Gartenhaus entstand, hat sich über die Zeit zu einem gut laufenden Geschäftszweig entwickelt. Rund fünf Prozent des Gesamtumsatzes der Raiffeisen-Waren GmbH Iller-Roth-Günz mache der Verkauf der Feuerbällchen aus, sagt Lang. Hochsaison sei von Anfang September bis Ende Februar.

Denn obwohl sich die Feuerbällchen auch zum Anzünden von Holzkohlegrills eignen, liegt das Hauptgeschäft zu 95 Prozent im Winter. Laut Lang aus einem einfachen Grund: Der Markt ist größer, die Konkurrenz kleiner als unter den Grillanzündern.

Doch auch im Bereich der Ofenanzünder sei die Konkurrenz in den vergangenen Jahren erheblich gewachsen. Was die Feuerbällchen aus Herrenstetten von anderen Anzündern abhebt? „Sie brennen länger“, ist der Geschäftsführer überzeugt. Laut Lang gute zehn Minuten.