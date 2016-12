2016-12-23 00:33:00.0

Hobby Diese Männer suchen nach verborgenen Schätzen

Peter Scherer und Peter Hilla sind Sondengänger. Sie durchforsten den Boden in und um Kellmünz nach historischen Gegenständen aus Metall. Ihr ältestes Fundstück ist 4000 Jahre alt. Von Orla Finegan

Peter Scherer schnürt seine schweren Schuhe, getrockneter Matsch klebt auf der Lederoberfläche. Sein Freund Peter Hilla steht neben ihm und bläst den Rauch seiner Zigarette in die kalte Dezemberluft. Ihr Auto ist am Rande des Feldwegs geparkt, der hinter Kellmünz, gegenüber vom Bauernhof Aumann, nach Westen abgeht. „Es gibt schwarze Schafe, aber wir halten uns an die Bedingungen“, betont Scherer und richtet sich auf. Im Kofferraum des Wagens liegen zwei Metallsonden, zwei Spaten und zwei Pinpointer – Geräte, die die Lage eines Metallstücks im Boden bis auf den Zentimeter genau bestimmen können. Scherer und Hilla sind Sondengänger, in ihrer Freizeit streifen sie durch Kellmünzer Flur. Wenn sie auf Wertvolles stoßen – wie beispielsweise ein 4000 Jahre altes Randleistenbeil – bringen sie den Fund zum Kreisarchäologen, der ihn prüft und katalogisiert. Und auch bei den Bauern seien die zwei Männer, die regelmäßig im Schneckentempo ihre Felder abgehen, bekannt. Fast wie zum Beweis heben beide gleichzeitig die Hand zum Gruß, als ein Traktor auf der angrenzenden Bundesstraße vorbeifährt.

Sie schultern ihre Gerätschaften und gehen los, zum nächstgelegenen Acker. „Das tatsächliche Sonden“, sagt Scherer, „ist nur ein Teilaspekt des Hobbys.“ Mindestens genauso wichtig sei es, sich mit der Historie des Fundorts zu beschäftigen und die vielen Münzen, Knöpfe, Fingerhüte, Miederhaken oder Kettenanhänger mit Heiligenbild auch einordnen zu können.

Hilla hat noch keine fünf Meter auf dem umgepflügten Acker zurückgelegt, als er schon die Sonde ablegt und mit Pinpointer und Spaten in der Hand in die Hocke geht. Innerhalb von Sekunden zieht er einen kleinen Erdklumpen aus dem Boden und befreit den innen liegenden, drei Zentimeter großen Ziernagel vom Dreck. Er nickt anerkennend und zeigt ihn Scherer. „Was meinst du, Anfang 18. Jahrhundert?“, fragt Scherer nach einem kurzen, prüfenden Blick. Der Nagel ist handgeschmiedet, muss also vor der Industrialisierung gefertigt worden sein. Auch, dass der Dorn vier flache Seiten hat, spricht dafür, dass er etwa 300 Jahre alt ist.

Scherer und Hilla haben sich ihr Wissen durch Bücher, Vorträge und den Austausch in Internetforen angeeignet. Im Netz haben sie sich auch kennengelernt und festgestellt, dass sie aus der gleichen Gegend kommen. Scherer aus Altenstadt, Hilla aus Kirchdorf. Viel wichtiger ist aber: „Wir haben die gleiche Vorgehensweise.“ Hilla ist mit seiner Sonde schon wieder ein paar Meter weiter und lässt sich von ihrem Piepsen leiten, während Scherer wieder auf die „schwarzen Schafe“ zu sprechen kommt, die sich an Funden persönlich bereichern wollen und weder mit den Grundstücksbesitzern, noch mit den Behörden zusammenarbeiten. „Wir kämpfen gegen den schlechten Ruf von Sondengehern“, sagt Scherer. Nur, weil sie offen mit ihrem Hobby umgehen und sich das Vertrauen der Bauern, der Gemeinde und des Amtes für Denkmalschutz erarbeitet haben, können sie ungestört ihrem Hobby nachgehen. Als sie vor zwei Jahren angefangen haben, zusammen die Böden von Kellmünz zu erforschen, seien sie ständig von der Polizei kontrolliert worden. Mittlerweile wundert sich kaum noch einer über die beiden Männer, die sich mit nach unten gerichtetem Blick über abgeerntete Felder, Wiesen oder durch den Wald bewegen.

Auf ein 4000 Jahre altes Randleistenbeil oder einen Bronzedolch aus dem Jahr 1300 vor Christus, die sie beide in den Äckern um Kellmünz gefunden haben, sind Hilla und Scherer besonders stolz. „So etwas findet man ein Mal im Leben, wenn überhaupt“, sagt Hilla. Viel öfter ziehen sie Abfall aus dem Boden – alte Bierdeckel, Alufolie von der Brotzeit, Metallteile, die von Maschinen abgefallen sind. Alles wird eingesammelt und später ordnungsgemäß entsorgt. Die vergrabenen Schatztruhen, von denen Kinder träumen, wenn sie an Metalldetektoren denken, gibt es nicht. Wohl aber Fingerhüte, die Napoleons Soldaten auf der Durchreise verloren haben, Heiligenanhänger, die frommen Pilgern auf Wallfahrt abhandengekommen sind und erstaunlich viele Miederknöpfe, die auf möglich Schäferstündchen im Kornfeld deuten. Für die beiden Männer macht gerade die unbekannte Geschichte, die jedes Fundstück in sich trägt, den Reiz des Sondengehens aus. Oft haben sie auch schon nach Bekanntem gesucht – dem verlorenen Ehering oder dem Maschinenteil, das irgendwo auf dem Feld liegt und den Mähdrescher zerstören könnte. Scherer und Hilla nehmen gerne Aufträge an, sie finden, was die Leute verlieren. Für 2017 planen sie, ihre interessantesten Schätze in Kellmünz auszustellen. Sie wollen das Bewusstsein der Bürger für die Geschichte des Ortes wecken.

Die Kälte kriecht langsam durch die Schuhsohlen, Scherer und Hilla stehen allein auf weiter Flur. Langsam, fast bedächtig, gehen sie den Acker Stück für Stück ab, immer den Ohren nach. Je lauter der hohe Piepston der Sonde, desto größer das Metallstück. Als Schatzsucher wollen sie eigentlich nicht bezeichnet werden. Aber sie suchen, um zu finden. Erinnerungen, Geschichten und Rätsel.

Wer die Hilfe von Peter Scherer und Peter Hilla benötigt, kann sie anrufen. Telefon: 08337/9008833