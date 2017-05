2017-05-09 19:00:00.0

Landkreis Diese Raupe wird nimmer satt

Die Haare des Eichenprozessionsspinners sind für Menschen lebensbedrohlich. Was das Bauamt in Krumbach dagegen tut.

Nur wenige Zentimeter ist die Raupe des Eichenprozessionsspinners groß – doch ihre winzigen Härchen können beim Menschen gefährliche Reaktionen auslösen: Von Hautausschlägen über Fieber bis hin zu Bluterbrechen und allergischen Schocks. Damit sich die schädliche Raupe nicht weiter ausbreitet, sagt das Staatliche Bauamt in Krumbach dem Tier auch in diesem Jahr wieder den Kampf an.

Mit Hilfe eines Biozids wird dem Eichenprozessionsspinner in den Landkreisen Neu-Ulm, Dillingen und Günzburg entgegengetreten. Bettina Douglas vom Staatlichen Bauamt in Krumbach beruhigt: „Es handelt sich dabei um ein Spritzmittel, dass auch in der Biolandwirtschaft eingesetzt wird.“ Für Menschen sei es daher nicht schädlich.

Eine Firma, die vom Bauamt beauftragt wurde, behandelt die Blätter der Eichen. Wie der Name schon vermuten lässt, hält sich der Eichenprozessionsspinner gerade an dieser Baumart auf. Anders als in den vergangenen Jahren, muss mit der Bekämpfung heuer noch etwas gewartet werden. Die hätte eigentlich ab heute stattfinden sollen, doch „aufgrund der kalten Temperaturen ist die Blattmasse noch nicht so groß“, sagt Douglas. Mitte Mai soll nun die Behandlung der Eichen starten.

Davor informieren die Mitarbeiter der Straßenmeisterei, welche Bäume befallen sind. Denn die Raupennester, sogenannte Gespinste, seien laut Douglas jetzt schon zu sehen. Darin tummeln sich die Eichenprozessionsspinner. Das Tier kommt bald – im Mai oder Juni – in sein drittes Larvenstadium. In diesem entwickeln sich die gefährlichen Brennhaare. Ziel der Bekämpfung sei es, dass die Tiere dieses Stadium erst gar nicht erreichten. Wenn die Raupe nun eines der besprühten Blätter isst, nimmt sie den Wirkstoff des Biozids auf. Der hat zur Folge, dass das Tier gar nichts mehr zu sich nimmt. Innerhalb einer Woche stirbt der Eichenprozessionsspinner.

Wärmeres Klima begünstigt Verbreitung

In Deutschland ist die Raupe noch nicht so sehr verbreitet wie im Mittelmeerraum mit seinem warmen Klima. Doch auch hierzulande vermehrt sich der Eichenprozessionsspinner. Grund dafür ist die Klimaerwärmung, sagt Douglas: „Die milden Winter sind die Ursache, dass sich die Raupe auch bei uns zunehmend verbreitet.“ (az, dp)