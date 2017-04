2017-04-28 00:33:41.0

Dietenheim zieht (sich) wieder an

Bekleidungs-Messe findet Ende Mai statt

Nachhaltig produzierte Strickmode und Bettwäsche, Accessoires, also beispielsweise Schmuck oder Taschen aus Afrika und Klamotten zum Tauschen – All das gibt es bei „Dietenheim zieht an“. Die Messe geht am Sonntag, 21. Mai, ab 11 Uhr, in die zweite Runde. Nach dem, laut den Organisatoren, großen Erfolg im vergangenen Jahr, soll die Veranstaltung heuer sogar noch eine Nummer größer werden. Neben der Ausstellungsmesse in der Sporthalle ist in diesem Jahr auch in der Stadthalle einiges geboten. Zwischen diesen beiden Standorten soll außerdem ein Markt aufgebaut werden, bei dem vor allem die Dietenheimer Geschäftsleute die Möglichkeit bekommen, ihre Produkte zu verkaufen.

Bei dem Event geht es um Nachhaltigkeit in der Textilindustrie. Mehr als 35 Hersteller und Händler fair produzierter Kleidung und Verbände präsentieren sich auf der Ausstellungsmesse in der Sporthalle. Angeboten wird Kleidung jeder Art: Sporthemden, Kleidung für Frauen, Männer und Kinder. Auch nachhaltig produzierte Accessoires wird es geben. Unter den Ausstellern sind auch einige, die den Besuchern aus dem vergangenen Jahr bekannt sein werden, zum Beispiel der Ulmer Laden Fischerinskleid. Der Interessenverband Alpines Steinschaf bietet in der Sporthalle ein Programm für Kinder.

Das Programm mit Vorträgen und Workshops wird in diesem Jahr in der Stadthalle stattfinden. Dort gibt es auch wieder eine Kleidertauschparty. Bei der geben die Besucher zuerst Kleidungsstücke ab und können dann aus der abgegebenen Kleidung Teile aussuchen und mitnehmen. Das Nähcafé wird eine Modenschau veranstalten. Neben einigen weiteren Programmpunkten sind Vorträge zum Thema nachhaltige Kleidung und ein Workshop über „Upcycling“ geplant, der ebenfalls vom Nähcafé organisiert wird.

Bei „Dietenheim zieht an“ sollen nicht nur die Besucher der Messe etwas über nachhaltige Kleidung lernen. Die Veranstaltung wird als Forschungsprojekt von Mitarbeitern der Uni Ulm sowie der Hochschule Reutlingen gemeinsam mit der Stadt Dietenheim organisiert. Die Wissenschaftler untersuchen in Dietenheim, wie ein nachhaltiger Kleidungskonsum funktionieren kann.