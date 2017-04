2017-04-10 07:00:00.0

Vöhringen Dorfplatz soll Ortsmittelpunkt werden

Unter der Hauptstraße von Thal werden neue Versorgungs- und Abwasserkanäle verlegt. In Zukunft soll dort ein neuer Ortskern entstehen. Von Ursula Katharina Balken

In Thal, in Höhe der Burgthalschenke, wird gearbeitet und zwar mit Hochdruck. Denn in diesem Bereich entsteht ein neuer Ortsmittelpunkt. Damit geht ein von Bürgern lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Aber bevor es an die neue Ausgestaltung des Areals geht, nehmen sich die Bauleute erst einmal den Untergrund vor. Denn eine technische Sanierung der Straße erfolgt nach Mitteilung des Stadtbauamtes, durch die Erneuerung der Wasserleitung und des Regenwasserkanals. Auch Teile der Schmutzwasserkanalisierung werden durch neue ersetzt.

Wenn diese Arbeiten erledigt sind, wird der Straßenbelag mit den dazu gehörigen Gehflächen erneuert. Auch die Bushaltestellen werden verkehrstechnisch auf den neuesten Stand gebracht. Das heißt, sie werden behindertengerecht ausgebaut und mit einem Blindenleitsystem versehen. Das Hauptaugenmerk liegt im Moment aber auf dem Straßenbau, sodass die Straße sobald wie möglich wieder für den Verkehr freigegeben werden kann, heißt es aus dem Stadtbauamt.

Wenn diese Voraussetzung geschaffen ist, werden die Nebenflächen wie Gehwege und Haltestellen nicht nur technisch, sondern auch optisch aufgewertet. Ein Plätzchen ist für den Maibaum reserviert, sodass traditionsreiche Maibaumfeiern auch das entsprechende Ambiente haben.

Neu wird auch die Schaffung einer Wasserachse sein. Dafür wird der Landgraben wieder freigelegt. Dieser verläuft momentan noch unterirdisch. Ein parkähnlicher Bereich um den Wasserlauf herum, schafft Lust zum Verweilen, so die Stadt. Ebenso ist an Spielmöglichkeiten für Mädchen und Buben gedacht worden.

Die betroffene Straße soll so schnell wie möglich wieder befahrbar gemacht werden. Die übrigen Baumaßnahmen werden sich möglicherweise noch bis zum Spätherbst hinziehen.

Die Anlieger dürfte freuen, dass sie – nach derzeit vorliegenden Planungen für den Dorfplatz und alles, was damit zusammenhängt – nicht zur Kasse gebeten werden und sie keine Anliegerbeiträge zu erwarten haben. Die Kosten für die Sanierung der Straße (Ortsmitte) sind im Haushalt 2017 mit 235000 Euro ausgewiesen.