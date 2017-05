2017-05-11 09:00:00.0

Gannersthofen Dort wurde ein Bussard erschossen

An einem Waldstück bei Gannertshofen ist ein geschützter Greifvogel tödlich verletzt worden. Von einem unbekannten Wilderer fehlt bislang jede Spur. Von Felicitas Macketanz

Es war Ende März. Detlef Kröger kann sich daran noch genau erinnern, weil Bürger an jenem Tag auf den Jäger und Anwalt zugekommen sind: Sie machten ihn und seine Frau Sylvia, die ebenfalls Jägerin ist, auf ein verletztes Tier am Waldrand von Gannertshofen aufmerksam.

Es handelte sich um einen Mäusebussard, der laut Bundesjagdgesetz unter einer ganzjährigen Schonzeit steht. Das heißt, der Greifvogel darf nicht geschossen werden. Mitarbeiter der Greifvogelstation in Memmingen holten den Bussard ab, der letztlich jedoch verendete. Jemand habe wohl mit Schrot auf den Greifvogel geschossen, ist sich Kröger heute sicher. Einschusslöcher seien zu sehen gewesen. Für ihn steht fest: Da war ein Wilderer unterwegs.

ANZEIGE

Der Anwalt schaltete die Polizei ein. „Wir haben eine Anzeige wegen Jagdwilderei bezüglich eines angeschossenen Mäusebussards erhalten und dies auch dem Landratsamt mitgeteilt“, sagt Jürgen Salzmann von der Polizeiinspektion in Iller-tissen. Schüsse auf dieses Tier seien rechtswidrig, sagt der Polizeibeamte. Und tatsächlich sei der Vogel mit Schrot erschossen worden. Jedoch verliefen die Ermittlungen der Polizisten erfolglos. „Sie sind abgeschlossen“, so Salzmann. Er selbst erinnert sich nicht an einen vergleichbaren Vorfall in den vergangenen Jahren. „Jagdwilderei ist selten“, berichtet der Beamte. Sollten sich zu dem Fall allerdings neue Erkenntnisse ergeben, gehe die Suche nach dem unbekannten Täter weiter. Und auch dem Landratsamt ist ein ähnlicher Fall bisher nicht gemeldet worden. „Wilderei ist es dann, wenn jemand etwas im Revier erlegt, wozu er nicht befugt ist“, erklärt Anneliese Maisch vom Fachbereich Sicherheitsrecht, Brand- und Katastrophenschutz im Neu-Ulmer Landratsamt. Aber da es bei dem erschossenen Mäusebussard bislang noch keinen Täter gebe, könne kein Verfahren eingeleitet werden. „Wilderei ist aber eine Straftat nach dem Strafgesetzbuch.“

Landwirt Florian Probst, der einen Hof in unmittelbarer Nähe zur Fundstelle besitzt, bemerkte in der besagten Zeit nichts Auffälliges. „Mir ist gar nichts aufgefallen, ich wohne aber auch hauptsächlich im Dorf“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung.

Für den Jäger Detlef Kröger, der nach eigenen Angaben erneut Schüsse in diesem Gebiet gehört hat, ist der Fall nun zwar erledigt, ihm sei aber wichtig, dass die Bevölkerung erfahre, dass Wilderei eine Straftat ist. „Es ist schlimm, wenn Menschen ohne Sinn und Verstand in die Natur eingreifen“, sagt der Anwalt.