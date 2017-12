2017-12-16 07:00:00.0

Bergenstetten Drechseln für den Weihnachtsmarkt

Martina und Michael Häfele aus Bergenstetten teilen eine Leidenschaft: Das Ehepaar arbeitet gerne mit Holz. Mittlerweile bieten beide ihre Produkte auch zum Verkauf an. Von Armin Schmid

Sie bieten heiße Maroni, Crêpes, kunstvoll gestaltete Weihnachtssterne, Wollsocken oder dekorative Holzarbeiten an. Die Rede ist von Marktkaufleuten, die einen Besuch auf einem der vielen Weihnachtsmärkte in der Region durch ihr Warensortiment erst so richtig interessant machen. Noch relativ neu in diesem Bereich sind Martina und Michael Häfele aus Bergenstetten. Sie bieten auf regionalen Weihnachtsmärkten, wie kürzlich in Untereichen und Altenstadt, Drechsel- und Holzarbeiten an.

Schon beim Betreten ihres Hauses sind die kunstvoll gestalteten Handarbeiten allgegenwärtig. In der Werkstatt und rund um die Drechselmaschine herum stehen halbfertige Engel, Tannenbäume aus Holz und liebevoll ausgesägte Sterne. Ergänzt wird das Sortiment durch Teller, Schalen, Pfeffermühlen, Salzstreuer – natürlich alles aus Holz. Das Ehepaar geht gerne auf Weihnachtsmärkte. Der Reiz daran liege, so Martina Häfele, andere und fremde Menschen kennenzulernen, neue Ideen zu sammeln und sich mit Marktkaufleuten fachlich auszutauschen. Die Idee, ihre Produkte zu verkaufen, kam vor etwa einem Jahr einfach so. Allerdings sind die Nächte nach den Marktbesuchen recht kurz: Fünf Stunden müssen für Anfahrt, sowie Auf- und Abbau des Stands eingeplant werden und fünf bis sechs Stunden sind die beiden Bergenstetter dann jeweils auf den Weihnachtsmärkten selbst präsent. Da kann es nachts schon mal spät werden. Aber zufriedene Kunden und entgegengebrachte Wertschätzung für die eigenhändig gefertigten Produkte wögen die langen Tage wieder auf.

Naturmaterial verändert sich stetig

Die Erfahrungen, die die Häfeles im weihnachtlichen Markttrubel gemacht hätten, seien durchweg positiv. Die meisten Kunden bezahlten den ausgeschilderten Preis. Dass um gefeilscht werde, sei sehr selten. Und da macht Martina Häfele, die vorrangig für den Verkauf zuständig ist, auch keine Kompromisse. Denn verschenken oder deutlich unter Wert abgeben will sie die mit viel Zeitaufwand gestalteten Dekorationsobjekte nicht, wie sie sagt. Und leben könne man von dem Verdienst freilich nicht. Letztlich sei der Verkauf auf den Märkten für beide ein Hobby. Trotzdem will das Ehepaar, das die Zeit der Weihnachtsmärkte auf vier Wochen begrenzt, im nächsten Jahr neue Wege einschlagen und erstmalig auch Kunsthandwerksmärkte besuchen.

Michael Häfele ist begeisterter Handwerker und führt die Holz- und Drechselarbeiten aus. Ihm ist wichtig, dass nur heimische Hölzer verarbeitet werden. Tropisches Material kommt für ihn aus Umweltgesichtsgründen nicht in Frage. So stehen in seiner Werkstatt beispielsweise Apfel,- Birnen- und Kirschhölzer sowie Buche. Für ihn ist Holz ein Naturprodukt mit Vor- und Nachteilen: Es sei ein lebendiger Werkstoff, der sich stetig verändert. Vor allem durch die Trocknung. Ein kleiner Riss oder eine durch das Wachstum bedingte Maserung des Holzes sind daher normal. Das müsse er den Kunden, die perfekt aussehende Ware erwartet, schon ab und an erklären. „Holz ist eben ein Naturprodukt“. Seine Frau Martina Häfele hat sich das Brennen von Holzbildern zum Hobby gemacht. Tier- und Weihnachtsmotive sind es, die kunstvoll unter anderem auf Schalen gebrannt werden. Neben ihren freiwilligen Weihnachtsmarktgeschäften, ist den beiden gesellschaftliches Engagement wichtig: Martina Häfele engagiert sich als stellvertretende Vorsitzende im Altenstadter Gartenbauverein. Ihr Mann spielt bei den Musikgesellschafft Illereichen-Altenstadt mit, bei den Reichauer Blechchaoten und bei den Altenstadter Alphornbläsern. Der 42-jährige Bauhofmitarbeiter gibt zu, dass dies aber alles eine Frage guter Zeitplanung sei.