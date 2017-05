2017-05-15 17:48:00.0

Altenstadt Drei Frauen setzen ein Zeichen gegen Gewalt

Seit 15 Jahren finden in Altenstadt regelmäßig Friedensgebete statt. Was die Organisatorinnen antreibt.

Krieg, Terror und Katastrophen – die Nachrichten sind heutzutage voll davon: Fast jeden Tag passiert auf der Welt Schreckliches und meist stehen Beobachter den schockierenden Ereignissen hilflos gegenüber. Das wollen Finni Merk, Linda Eberle und Regina Zoller-Schulze so nicht akzeptieren: Gegen die vermeintliche Hilflosigkeit und gegen Gewalt wollen sie ein Zeichen setzen – und organisieren deshalb jeden Monat ein Friedensgebet in der Altenstadter Mariä-Geburt-Kirche.

„Das Gebet ist nach unserer Überzeugung das Einzige, was wir aus unserer Position gegen Krieg, Terror und Leid überall auf der Erde einsetzen können“, sind sich die drei Frauen einig. Dazu zitieren sie eine Bibelstelle im Johannesevangelium, in der steht: „Amen, Amen, ich sage euch: Was ihr vom Vater erbitten werdet, das wird er in meinem Namen geben. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude vollkommen ist“. Auf diese Worte von Jesus basiere ihre Überzeugung, ihr Glaube. Diesem verschaffen sie mit ihrem Friedensgebet Raum und Ausdruck – und das seit 15 Jahren. Gebete, Lesung, Lieder und Fürbitten suchen sie dazu aus, in der Regel immer zusammen. Das alles passt zu einem von ihnen ausgewählten Thema, das oft mitbestimmt wird von aktuellen Ereignissen auf der Welt.

Eingearbeitet wurden so in das Friedensgebet beispielsweise bereits die Flüchtlingssituation, Hunger, Terroranschläge, Umweltzerstörung, Intoleranz und Ausbeutung.

Die Idee zu dem Friedensgebet hatte Regina Zoller-Schulze: Im Oktober 2001 machte sie im Pfarrgemeinderat den Vorschlag, dass in der Pfarrgemeinde einmal im Monat für den Frieden gebetet werden sollte. Anlass für sie war damals der Irak-Krieg. Finni Merk, die wie Zoller-Schulze Mitglied im Pfarrgemeinderat war, erklärte sich gleich dazu bereit. Und Linda Eberle befand sich damals auf dem Jakobsweg in der Schweiz, wo sie an eine Kirche kam, wo jeden Monat für den Frieden gebetet wurde. Zu Hause meldete sie sich im Vorbereitungsteam. Im Februar 2002 fand das erste Friedensgebet statt – und seitdem immer einmal im Monat.

Gerade geht so ein Wortgottesdienst wieder zu Ende. Zoller-Schulz liest das abschließende Segensgebet: „Gott segne uns, er segne unser Handeln“, heißt es da. Dann werden die Kerzen ausgepustet. Die kleine Gebetsrunde, die sich im Altarraum der Kirche versammelt hatte, löst sich auf. Zehn bis 15 Besucher sind seien es durchschnittlich, sagen die drei Frauen, die nach 15 Jahren nicht ans Aufhören denken.

Denn die Welt ist offensichtlich nicht friedlicher geworden: Hat sie das nie entmutigt? „Zweifel gab es schon“, sagen sie. Doch sie seien ja nicht allein: Überall gebe es Menschen, die das Gleiche täten. Und es gebe Beispiele für Friedensgebete und Friedensbewegungen, die Entscheidendes bewirkt hätten. Etwa in der ehemaligen DDR vor mehr als 25 Jahren. Solche Beispiele lassen sie nicht mutlos werden. Deshalb laden sei weiterhin alle ein, denen der Frieden ein Anliegen ist. Das Motto ist seit 15 Jahren unverändert: Träume den Traum vom Frieden, damit Krieg, Terror und Gewalt nicht mehr die Erde beherrschen.