2016-12-28 00:32:39.0

A7 Drei Unfälle zur selben Zeit

Mehrere Verletzte und hoher Sachschaden bei Zusammenstößen

Genau zeitgleich ereigneten sich am Dienstagvormittag um 11.20 Uhr drei Auffahrunfälle mit insgesamt sieben beteiligten Fahrzeugen auf der Autobahn A7, die zwischen Illertissen und Vöhringen zu langen Staus in beiden Fahrtrichtungen führten.

In der Nähe des Parkplatzes „Reudelberger Forst – West“ war ein 44-Jähriger mit seinem Auto in Richtung Süden unterwegs, als er im dichten Reiseverkehr abbremsen musste. Das erkannte ein 38-Jähriger noch rechtzeitig und kam mit seinem Auto zum Stehen; ein dahinter fahrender 55-Jähriger schob das Auto vor ihm jedoch auf das erste auf. Verletzt wurde hier niemand; der Sachschaden beträgt rund 4500 Euro.

ANZEIGE

Zur gleichen Zeit kam es auch in Fahrtrichtung Norden zu einem kurzen Stau vor der Ausfahrt Vöhringen. Deshalb wechselte ein 24-Jähriger mit seinem Auto von der Überholspur auf den rechten Fahrstreifen und musste dabei stark abbremsen. Hinter ihm fuhr ein 36-Jähriger, der ebenfalls von links nach rechts überwechselte und bremste, aber nicht mehr rechtzeitig zum Stehen kam. Es kam zum Zusammenstoß. Der Vordermann musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden; der Sachschaden beträgt hier 6000 Euro.

Im sich weiter stauenden Verkehr fuhr eine 79-jährige Frau auf den Wagen eines 64-Jährigen auf. Dieser wurde ebenfalls leicht verletzt in eine Klinik gebracht, nachdem ihn zuvor der Notarzt erstversorgt hatte. Hier beträgt der Sachschaden gut 15000 Euro, sodass alle Unfälle zusammen mit mehr als 25000 Euro zu Buche stehen. Die Feuerwehr Illertissen war bei den beiden Unfällen in Richtung Norden, die sich unmittelbar hintereinander 300 Meter vor der Ausfahrt Vöhringen ereignet hatten, zur Verkehrsabsicherung und Mithilfe bei der Aufräumung tätig. Nach etwa einer Stunde lösten sich die Staus in beiden Richtungen wieder auf. (wis)