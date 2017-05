2017-05-08 00:39:22.0

Einweihung Dreifacher Segen für die frisch renovierte Mittelschule

Mit Festakt, Besichtigung und Party wird in Illertissen das Ende der Generalsanierung gefeiert

Erst feierlich, dann fröhlich haben 460 Erhard-Vöhlin-Mittelschüler am Samstag in Illertissen ihr generalsaniertes Gebäude eingeweiht. Dazu baten der katholische Pfarrer Andreas Specker, sein evangelischer Kollege Gerald Bohe und Imam Israfil Polat um Gottes Segen. Sie stellten das Haus unter Gottes Schutz, dessen räumliche Barrierefreiheit auch zur Beseitigung geistiger Barrieren anregen und zu neuen Erkenntnissen führen solle.

Rektor Norbert Bergmeir sagte in Anerkennung der ertragenen Beschwernisse: „Wir sind fertig – nicht mit den Nerven, sondern mit der Generalsanierung des Schulgebäudes, wobei sich fast alle Wünsche für einen zeitgemäßen Unterricht umsetzen ließen.“ Zwei Jahre lang sei Tür an Tür mit der von einem Stock zum anderen wandernden Baustelle der Unterricht weitergeführt worden. Bergmeir: „Dabei habe ich von keiner Seite auch nur eine Klage gehört.“

Symbolisch gab Architekt Martin Maslowski den Hausschlüssel, in Form eines Hefezopfes, an Rektor Bergmeir zurück. Bürgermeister Jürgen Eisen erinnerte daran, dass neben Illertissen auch Osterberg, Kellmünz und Altenstadt in Form der Schulbeilage ihren Anteil an den 5,9 Millionen Euro Baukosten tragen würden. Das lohne sich allemal, denn „eine gute Schule bindet die Jugendlichen an ihren Heimatort.“

Den Festakt lockerten die Schul-AG Musik sowie Sechstklässler mit witzigen Liedern und Gedichten, unter Leitung der Lehrerin Christine Holzwarth, auf. Am Piano saß Sozialarbeiter Johannes Weber, am Schlagzeug Yannick aus der neunten Klasse und die Sechstklässlerinnen Ira und Flori-Jana sangen die Soli. Dabei präsentierten sie sich als offene Schulfamilie, appellierten an Gemeinschaftssinn und gegenseitigen Respekt. Es gab Beiträge wie „Lust auf Obstsalat“, „Aufstehn, aufeinander zugeh’n“ oder „Halleluja“.

Hans-Peter Spörlein, Lehrer der Mittelschule und zugleich Zauberer, übernahm die Rolle des Conférenciers und führte so kurzweilig wie geistreich durch die Veranstaltung. (lor)»Seite 28