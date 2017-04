2017-04-05 18:26:00.0

Vöhringen Dürfen Tübinger in der Iller die Angel auswerfen?

Ein Tauziehen um das Fischereirecht bei Vöhringen beschäftigt am Donnerstag das Verwaltungsgericht. Von Bernd Kramlinger

Dürfen Petrijünger aus dem Raum Tübingen ihre Angeln in der Iller bei Vöhringen auswerfen oder kann die Stadt bestimmen, wer im Fluss fischen darf? Um diese Frage geht es – vereinfacht gesagt – am Donnerstag vor dem Verwaltungsgericht Augsburg. Konkret wird eine Klage des Kreisfischereivereins Tübingen gegen den Freistaat Bayern verhandelt, da die Angler nicht akzeptieren wollen, dass ihnen das Land das Fischereirecht in einem Teilstück der Iller bei Vöhringen sozusagen vor der Nase wegschnappt.

Besagtes Fischereirecht gehörte bisher einem Mann aus dem Großraum Augsburg. Allerdings hatte er offenbar kein Interesse mehr an dem Recht, denn er bot es der Stadt Vöhringen zum Kauf an, wie Bürgermeister Karl Janson auf Nachfrage sagt. Das Interesse an dem Recht sei immer schon dagewesen, so das Vöhringer Stadtoberhaupt – allein, Stadt und Verkäufer konnten sich nicht einigen.

Warum die Verhandlungen scheiterten sagt der gelernte Jurist Janson zwar nicht – es bedarf aber nicht viel Fantasie, um zu erahnen, dass Geld die entscheidende Rolle spielte. Dem Vernehmen nach soll es eine nahezu sechsstellige Summe sein, die dem Verkäufer für sein Fischereirecht vorschwebte. Zu viel offenbar für die Stadt Vöhringen.

Andere sahen das anders. Der Kreisfischereiverein Tübingen war aber augenscheinlich willens und in der Lage, die geforderte Summe zu berappen, um das Recht zu erhalten, in der Iller angeln zu dürfen.

Das wiederum sah man in Vöhringen höchst ungern: Warum interessiert die Tübinger ausgerechnet ein Gewässer, das über 100 Kilometer vom Vereinssitz entfernt liegt? Misstrauen keimte auf: Eventuell wollen die Württemberger bloß den Fischbestand plündern, Hege und Pflege dagegen sollen andere übernehmen.

Trübsal blasen ob der verpassten Chance nachweinen, das Fischereirecht zu erwerben, war aber unnötig in Vöhringen. Schließlich gibt es das bayerische Naturschutzgesetz, in dem es ein Vorkaufsrecht für Gemeinden gibt. Unter anderem heißt es darin: „Dem Freistaat Bayern sowie den Bezirken, Landkreisen, Gemeinden und kommunalen Zweckverbänden stehen Vorkaufsrechte zu beim Verkauf von Grundstücken, auf denen sich oberirdische Gewässer... befinden... (und) die ganz oder teilweise in Naturschutzgebieten... liegen.“

Um doch noch an das anscheinend begehrte Fischereirecht zu kommen, zog das Land Bayern für Vöhringen die Karte Vorkaufsrecht – mit der Folge, dass die Tübinger Fischer mit dem Ofenrohr ins Gebirge schauen mussten.

Kampflos wollten die Württemberger den Bayern das Feld allerdings nicht überlassen – sie reichten besagte Klage beim Verwaltungsgericht Augsburg ein. Der Vorwurf: Das Vorkaufsrecht werde zu Unrecht ausgeübt.

Ganz schlechte Karten hat der Kreisfischereiverein Tübingen nach Ansicht von Experten wohl nicht. Das naturschützerische Vorkaufsrecht bezieht sich im Wesentlichen auf Grundstücke, nicht auf Fischereirechte. Allerdings wird von Stadt und Land argumentiert, dass bei weiterer Renaturierung der Iller unter Umständen ein Fischereirecht geschmälert werden kann oder muss. Stadt und Land, so die Argumentation, würden eine Beschränkung eher akzeptieren als ein Verein, der auch gewisse kommerzielle Interessen verfolge.

Termin Die Verhandlung vor der 2. Kammer des Verwaltungsgerichts Augsburg am Donnerstag, 6. April, beginnt um 10 Uhr.