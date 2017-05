2017-05-14 21:08:00.0

Illertissen Durch die Blume gesprochen – und davon gesungen

Bei Kultur im Glashaus drehte sich alles um blühenden Pflanzen – und deren wildromatische Sinnbilder. Wie die Künstlerinnen ihre Zuhörer begeisterten. Von Zita Schmid

Eine gedeihende Blumenpracht kann den Gärtner erfreuen – doch die Blütenwonnen, von denen beim „Blumenlieder“-Konzert die Mezzosopranistin Barbara Sauter und die Pianistin Nora Pinter im Glashaus des Museums der Gartenkultur sangen und spielten, ließen die Herzen einer ganzen Zuhörerschar höher schlagen. Das war auch das erklärte Ziel des dritten Konzerts der aktuellen Veranstaltungsreihe Kultur im Glashaus (KIG), wie Organisator Reinhard Hemmer sagte. Man wolle der „Botanik und der Gartenkunst Rechnung tragen“.

Das von viel Applaus begleitete Konzert ging allerdings weit über das hinaus, was sich manch einer gemeinhin unter Flora vorstellt. Denn Blumen seien nicht seelenlos, sondern geheime Wesen, war gleich zu zu Beginn der „Blumenlieder“ von Robert Stolz zu erfahren. Nach Gedichten von Bruno Hardt-Warden hatte Stolz in den 1920er Jahren das spätromantische Werk komponiert. Mezzosopranistin Sauter verstand es eindrucksvoll Blumen wie Rosen, Lilien oder Herbstzeitlose in musikalischen Farben leuchten zu lassen. Mit ihrer kraftvollen Stimme gab sie großen und auch eher unscheinbaren Pflanzen ein Sinnbild und Charakter. Durch die Blume gesprochen wurde das Edelweiß ein „Stern, der vom Himmel gefallen ist“, das Stiefmütterchen wurde Ausdruck vom „kleinen Glück“ und das Gänseblümchen gar zu einer „Orakelblume“ für Verliebte.

Auf dem Flügel umspielte Nora Pinter dabei die besungene Blumenvielfalt je nach Bedarf verträumt, temperamentvoll, aber immer virtuos.

Die Rosen, als Königin der Blumen, genießen unter ihresgleichen einen hohen Stellenwert: Richard Strauss widmete mit seinem Rosenkavalier einst eine ganze Oper dieser Blume. Mit dem an diesem Abend dargebotenen „Rosenkavalierwalzer“ konnten die Zuhörer schon mal Vorfreude auf das kommende KIG-Jahr gewinnen: 2018 steht der Rosenkavalier auf dem Programm, dargeboten wird das Werk als „Oper am Klavier“. Die „Mädchenblumen“ von Strauss haben einen anderen Anspruch. Als er diese im Alter von 23 Jahren nach Gedichten von Felix Dahn komponierte, versinnbildlichte er darin verschiedene Frauencharaktere. Auch wenn das damalige Bild der anspruchslos-friedfertigen oder seelenvoll-melancholischen Frau dem heutigen nicht mehr entspricht – bei den Zuhörern sorgten seine Mädchenblumen für Begeisterung. Nicht zuletzt war die Glashausbühne musikalischer Garten für Lieder von Erich Wolfgang Korngold. Im November jährt sich sein Todestag zum 60. Mal. Das Künstlerinnen-Duo interpretierte dessen Werke so lebhaft und voller Leidenschaft, dass Korngolds „Schneeglöckchen“ zum Blühen kamen und auch der „Sommer“ im Glashaus Einzug hielt.