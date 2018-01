2018-01-09 00:34:48.0

Edith Thiel spielt seit 40 Jahren Orgel

Altenstadter Musikerin wurde geehrt

Seit 40 Jahren leitet Edith Thiel den Altenstadter Kirchenchor, spielt dazu die Orgel und bereichert mit ihrer Sopranstimme und als Kantorin die Gottesdienste in der Altenstadter Pfarrei „Zum Guten Hirten“. Für ihre langjährigen Verdienste wurde die Kirchenmusikerin nun während eines Gottesdienstes ausgezeichnet. In ihrer Laudatio würdigte die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Angela Laupheimer sie als „wichtige Person aus unsere Mitte“ und „festes Fundament der Liturgiegestaltung“.

1978 begann Thiel ihren Dienst als Organistin und Kirchenchorleiterin. Pfarrer und damit Thiels Dienstherr war damals Karl Meisburger. In den vier Jahrzehnten änderte sich das aber immer wieder. „Sie ist mit allen immer sehr gut zurechtgekommen, weil es ihrem Wesen entspricht, gelassen und gleichzeitig meisterlich ihren Beruf auszuüben“, sagte Laupheimer. Die Musik ist für die gebürtige Altenstadterin Thiel, die am Konservatorium in Augsburg Musik mit Schwerpunkt Orgel, Klavier und Gesang studierte, Leidenschaft und Beruf zugleich. Ihr Sachverstand sei bis weit über Altenstadt hinaus bekannt, sagte Laupheimer. So wurde Thiel beispielsweise vom Ordinariat des Bistums Augsburg dazu berufen, die jährliche Liturgieschule in der Wieskirche an der Orgel zu begleiten.

Laupheimer, selbst seit mehr als 20 Jahren im Kirchenchor, beschrieb Thiel als Chorleiterin, die ihre Mitglieder motivieren und zu Bestleistungen fordern könne. Zudem sei Thiel eine vielseitige Kirchenmusikerin, die es beherrsche, die Orgel zu spielen, während sie gleichzeitig etwa das Sopransolo einer lateinischen Messe singt und per Kopfnicken den einzelnen Chorstimmen die Einsätze gibt. (zisc)