2017-12-19 07:00:00.0

Oberschönegg Ehrmann will am Standort in Oberschönegg bauen

Die Molkerei Ehrmann will eine Kantine und eine neue Halle errichten. Befreiungen vom Bebauungsplan sind dafür nötig. Von Claudia Bader

Die Firma Ehrmann beabsichtigt, eine Betriebskantine sowie eine Lagerhalle für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe zu errichten. Foto: Claudia Bader