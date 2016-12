2016-12-28 12:56:00.0

Augsburg/Altenstadt Ein Altenstadter entschärfte die Augsburger Bombe

Martin Radons war als Sprengmeister am Sonntag bei der Entschärfung eines 1,8-Tonnen-Sprengkörpers im Einsatz. Was der 39-Jährige dabei erlebt hat. Von Jörg Heinzle, Stephan krog und Madeleine Schuster

Die Zünder sind entfernt, die Gefahr ist gebannt: Die britische 1,8-Tonnen-Bombe lag am Sonntagabend in entschärftem Zustand auf dem Baugrundstück nahe dem Jakobertor. Die drei alten Zünder zu entfernen, war für Sprengmeister Martin Radons und seine Kollegen eine heikle Aufgabe.

Es war ein einsamer Job – und ganz Augsburg drückte Martin Radons und seinen Kollegen am Sonntag die Daumen. Als der 39-Jährige gegen 15 Uhr mit der heißen Phase seiner Arbeit begann, waren die drei Sprengmeister im Umkreis von 1,5 Kilometern die einzigen, die sich noch dort aufhalten durften. Dreieinhalb Stunden lang ließen sie sich von niemandem stören – eine Zeit, in der eine ganze Stadt den Atem anhielt. Und in der ein enormer Druck auf dem gebürtigen Altenstadter lastete.

Inmitten der Augsburger Innenstadt war vergangene Woche eine 1,8 Tonnen schwere Fliegerbombe gefunden worden. Am Sonntag wurde sie entschärft. Mehr als 50000 Augsburger mussten am ersten Weihnachtstag ihre Häuser verlassen. Die Entschärfung des gigantischen Sprengkörpers war auch für den erfahrenen Sprengmeister Radons etwas Besonderes – alleine schon wegen dessen Größe. „Ich kann mich nicht daran erinnern, dass in Deutschland schon einmal so viele Menschen wegen einer Bombe evakuiert werden mussten“, erzählt der Altenstadter am Telefon. Auch zwei Tage nach der Entschärfung hielt sich Radons in Augsburg auf. Die Erlebnisse der vergangenen Tage stecken ihm noch immer in den Knochen.

ANZEIGE

Rund dreieinhalb Stunden lang waren die Sprengmeister am Sonntag mit der Entschärfung beschäftigt und schon seit dem Morgen vor Ort. Die Augsburger Bombe – Typ „Wohnblockknacker“ – hat für Radons dieses Jahr das Weihnachtsfest bestimmt. Den ganzen Heiligabend über war er in Augsburg, um die Entschärfung vorzubereiten. Am Abend ist er dann nach Hause zu seiner Familie gefahren. Viel hatte er nicht vom Weihnachtsfest daheim. „Eine Stunde mit am Tisch gesessen, dann ab ins Bett.“

Um sich auf die Entschärfung vorzubereiten, seien er und seine Kollegen noch einmal alle Vorschriften und Informationen zum Bombentyp durchgegangen. Als sie am Sonntagnachmittag dann grünes Licht für die Entschärfung bekamen, begannen die Sprengmeister damit, vorsichtig die Muttern der drei Zünder zu lösen. In den Tagen zuvor hatten sie die stark verrosteten Gewinde jeden Tag mit einem Schmiermittel präpariert, damit sich die Muttern leichter lösen lassen. Die Bombe lag auf dem Grundstück nahe dem Jakobertor relativ nahe an der Oberfläche. Deshalb drang viel Wasser zu ihr durch – was sie in einen schlechten Zustand versetzte. Allein das Lösen der Muttern war nicht einfach: Weil sich die Gewinde beim Aufschlag der Bombe verzogen hatten, war Fingerspitzengefühl gefragt. Als das geschafft war, mussten die Zünder vorsichtig ausgebaut werden.

Wie man mit diesem enormen Druck umgeht? Martin Radons macht darum nicht viel Aufhebens. Die Entschärfung selbst sei nur ein kleiner Teil der ganzen Arbeit. „Man geht ohne Aufregung und hoch konzentriert an die Sache ran“, sagt er.

Tatsächlich müssen die Männer, die an der Bombe arbeiten, psychisch absolut stabil sein. Das wird immer wieder getestet. Der Job des Sprengmeisters ist kein Lehrberuf. Man benötigt aber eine langwierige Ausbildung, Fortbildungen – und eine Menge Erfahrung.

Radons hat sein Handwerk bei der Bundeswehr gelernt. Als Sprengmeister und als Teammitglied eines Sprengkommandos ist er vornehmlich in Bayern und somit auch im Landkreis Neu-Ulm unterwegs. „So komisch das für viele vielleicht klingen mag: Aber das war schon immer mein Traumberuf“, sagt Radons, der in Augsburg nun als einer der Helden des ersten Weihnachtstags gefeiert wird. Kurze Zeit nachdem die Gefahr gebannt war, wurden die Sprengmeister in den sozialen Netzwerken mit Lob überschüttet. Tausende dankten ihnen für ihre Arbeit.

Radons selbst hat davon nur wenig mitbekommen. „Ich habe kein Facebook“, sagt der 39-Jährige und lacht. So viel Rummel um seine Person sei er nicht gewohnt, „aber es freut mich, wenn die Leute finden, dass wir eine gute Arbeit geleistet haben“. Für den Altenstadter stehen nun ein paar Tage Erholung auf dem Programm. Eigentlich habe er jetzt drei Wochen in den Urlaub fahren wollen. Doch so schnell kann er nicht abschalten. Er hat den Urlaub abgesagt: „Ich will das erst mal sacken lassen.“

Vor der Entschärfung hat der Sprengmeister sogar ein Gedicht über die „Augsburger Weihnachtsbombe“ geschrieben. Um den Kopf frei zu bekommen, „an etwas anderes zu denken“, sagt Radons, der aber unterstreicht, dass er eigentlich kein Dichter sei. Am Sonntag hatte er es dabei – auf einem DIN-A4-Blatt in einer Klarsichtfolie. Darin heißt es: „Es knallt nicht, raucht nicht, macht nicht bumm, dann endlich die Erleichterung. Vorbei ist nun die kurze Not, die Bombe aber, sie ist tot.“