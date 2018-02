2018-02-06 09:00:00.0

Illertissen Ein Blick auf das neue Feuerwehrhaus

Die Planungen für den Stützpunkt der Illertisser Löschkräfte schreiten voran. Wie es damit weitergeht. Von Jens Carsten

Er ist zu klein und entspricht nicht mehr den aktuellen Vorschriften: Der jetzige Stützpunkt der Illertisser Feuerwehr steht seit einiger Zeit in der Kritik. Die Verantwortlichen setzen auf den neuen Standort, der auf einem Grundstück zwischen Unterrother Straße und Ahornweg entstehen soll. Überlegungen zu diesem „Umzug“ gibt es seit längerem, im Dezember hatte Architekt Berthold Braunger einen sogenannten Vorentwurf präsentiert. Und erläutert, was das neue Gebäude alles bieten wird. Das ist so einiges: Ein Beispiel sind die separaten An- und Ausfahrtswege. Allerdings steigen auch die Kosten: Von zuerst 7,40 auf jetzt 8,96 Millionen Euro.

Ein Hindernis ist das aus Sicht der Stadträte nicht. Kürzlich gab es einhellige Zustimmung für das Bauprojekt, dass als Investition in die Sicherheit gesehen wird. Die höheren Ausgaben lassen sich zudem erklären. Einerseits sind die Baupreise seit der ersten Schätzung im Jahr 2015 allgemein gestiegen. Andererseits waren damals die Nebenkosten zu niedrig angegeben worden. Inzwischen ist ein anderes Büro mit der Planung des neuen Feuerwehrhauses betraut.

Dessen Experten können sich, den jüngsten Beschluss der Stadträte im Rücken, nun an die weiteren Planungen machen. Der nächste Schritt (nach dem bereits vorliegenden Vorentwurf) ist der Entwurf, sagte Silvia Berger vom städtischen Bauamt dazu kürzlich auf Anfrage. „Man geht jetzt tiefer in die Berechnungen.“ Themen wie Technik und Brandschutz spielten dabei eine Rolle. Betrachtet würden in der anstehenden Phase alle Bauteile und nicht mehr nur das Gelände. Ist das alles in einen neuen Plan gegossen, wird damit beim Landratsamt in Neu-Ulm eine Baugenehmigung beantragt. Das soll laut Terminplanung im Sommer dieses Jahres geschehen, so Berger. Der Baubeginn ist für das Jahr 2019 vorgesehen. Wann genau die Bagger anrollen, ist moch nicht sicher, sagte Berger. Das hänge davon ab, wie das Planungs- und Genehmigungsverfahren weiter verläuft. Und wie sich der derzeitige Bauboom entwickelt. Berger geht davon aus, dass der erste Spatenstich wohl Mitte des kommenden Jahres erfolgen könnte.