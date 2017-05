2017-05-09 14:00:00.0

Oberschönegg Ein Gebäude für alle Ortsteile

In Oberschönegg werden zwei Varianten des geplanten Dorfgemeinschaftshauses präsentiert. Wie diese aussehen und was die Einwohner an den Vorschlägen kritisieren. Von Claudia Bader

Vor rund 150 Bürgern aus allen Oberschönegger Ortsteilen stellten Bürgermeister Günther Fuchs und Architekt Sebastian Geiger die Vorplanung der Dorfgemeinschaftshalle in Oberschönegg vor.