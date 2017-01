2017-01-25 11:00:00.0

Senden Ein Gottesdienst für alle, die lange nicht mehr dort waren

Die evangelische Pfarrerin Kathrin Bohe erzählt, warum „back to church“ gerade so beliebt ist und was sich dahinter verbirgt. Von Carolin Oefner

Einladungen gibt es in verschiedenen Formen: zum Essen, zum Geburtstag, zur Familienfeier. Jemanden zu einem Gottesdienst einzuladen, ist eher unüblich. Genau diesen Weg geht aber die evangelische Kirche in Senden: Regelmäßige Gottesdienst-Besucher sollen Bekannte einladen, am kommenden Sonntag in die Kirche mitzugehen. Dort findet ein „back-to-church“-Gottesdienst statt – für alle, die schon lange nicht mehr dort waren. Gottesdienste in dieser Form finden am Wochenende in vielen Kirchen der Region statt.

Die Sendener evangelische Pfarrerin Kathrin Bohe erklärt die Idee hinter der Veranstaltung: Der Gottesdienst wird so gefeiert, dass auch derjenige sich wohlfühlt, der lange nicht mehr da war. Es gibt also zum Beispiel keine festgelegten Sätze und Antworten, die man nur kennt, wenn man regelmäßig die Abläufe in der Kirche mitmacht. Die Pfarrerin wird an diesem speziellen Sonntag in Senden zum Thema „Wer ist Gott?“ predigen. Dazu spielen Musiker moderne Kirchenmusik und christliche Popmusik und Sängerinnen unterstützen die Stimmen der Gottesdienstbesucher. Bohe sagt im Gespräch mit unserer Zeitung, dass sich jeder wohl fühlen solle – egal ob er sich lieber zurücklehnt und zuhört oder gerne mitsingt. Kurz gesagt: Das Komplizierte soll wegfallen und ein Besuch ohne Vorkenntnisse möglich sein.

Doch zu so einem Besuch müsse es erst einmal kommen. „Alleine irgendwo hinzugehen, wo man lange nicht mehr war und niemanden kennt, ist schwierig“, sagt Bohe. Sie ermuntert deswegen die regelmäßigen Gottesdienstbesucher, jemanden mitzubringen, der schon lange nicht mehr in der Kirche war. Dafür hat die Pfarrerin auch Einladungskarten anfertigen lassen. „Zu zweit dort hinzukommen, ist dann viel leichter“, sagt sie.

Die Idee für dieses ungewöhnliche Projekt komme aus der anglikanischen Kirche. Im vergangenen Jahr sei zum ersten Mal so ein Gottesdienst in Deutschland veranstaltet worden. Weltweit sei das Projekt in über 13000 Gemeinden verbreitet.

Der back-to-church-Gottesdienst sei so ausgelegt, dass er Bürger zwischen 30 und 50 Jahren anspreche, sagt Bohe. Auch für Kinder gibt es ein Programm. Die kleineren zwischen drei und zehn Jahren können in den Kindergottesdienst, für die älteren zwischen elf und 13 Jahren gibt es einen „Pray & Play“-Gottesdienst. In Senden wolle die Kirche den back-to-church-Gottesdienst jedoch nicht komplett anders gestalten als einen dort üblichen Gottesdienst. „Die Leute, denen es gefallen hat und die noch mal kommen, sollen sich nicht wundern, dass der normale Sonntag vollkommen anders abläuft“, erklärt Bohe.