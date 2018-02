2018-02-02 20:00:00.0

Au Ein Haufen Holz

Für manchen Spaziergänger scheinen die abgesägten Stämme im Auwald die Folge eines rigorosen Vorgehens zu sein. Doch die Arbeiten haben einen guten Grund, wie ein Förster sagt. Von Felicitas Macketanz

Der 78-jährige Illertisser Horst Graupner geht nahezu täglich entlang der Iller seinem Hobby „Nordic Walking“ nach. Doch als der Rentner vor Kurzem seine Strecke bei Au antreten wollte, war vieles anders, als sonst: Etliche Bäume wurden gefällt, teils mit schwerem Gerät. „Von Waldpflege kann da nicht mehr die Rede sein“, sagt der Senior entsetzt. Die Arbeiten haben aber einen guten Grund.

Förster Michael Mayr betreut normalerweise das Revier um Pfaffenhofen. Da er seinen Illertisser Kollegen Bernd Karrer allerdings gerade vertritt, hat er sich auf den Weg nach Au gemacht, um sich ein Bild der gefällten Bäume zu machen. Vor Ort stellt sich heraus: In dem Privatwald geht alles mit rechten Dingen zu. „Ich gehe davon aus, dass es sich hier um ein Eschentriebsterben handelt“, sagt er mit Blick auf die Bäume. „Das sieht alles normal aus, ich kann nichts Negatives erkennen.“ Denn was für den Laien auf den ersten Blick vielleicht wie ein grober Eingriff in die Natur wirkt, hat durchaus seine Berechtigung: Die gefällten Bäume waren Eschen und diese wiederum von Pilzen befallen, die den Pflanzen schaden – so sehr, dass die meisten von ihnen an der Infektion sterben. „Der Pilz kam einst aus Japan“, erklärt der Pfaffenhofer Forstrevierleiter. Vor zehn Jahren sei der Schädling das erste Mal in Bayern aufgetreten. „Vom Gefühl her würde ich sagen, dass in der Region inzwischen fast 90 Prozent der Eschen von dem Pilz befallen sind“, sagt Mayr.

Den Besitzer des Waldstücks bei Au hat es besonders hart getroffen: Die meisten Bäume seiner 6000 Quadratmeter großen Fläche sind Eschen, sagt er auf Nachfrage. „Zwei Drittel des Waldes stehen noch.“ Rund 100 bis 200 Bäume mussten jedoch weichen – eine Entscheidung, die auch dem Besitzer nicht leicht gefallen sei. „Ich verfolge keine kommerziellen Interessen mit dem Holz“, betont er. Er plane, den Wald weiterhin ökologisch aufzuforsten, etwa durch heimische Sträucher. Und er möchte Infotafeln an seinem Waldstück aufstellen, um die Bürger über das Thema Eschentriebsterben aufzuklären.

Denn die Folgen davon sind nicht nur ein sich wandelndes Waldbild, sondern bergen vor allem Risiken für den Menschen. Tote Bäume oder Äste können in dem beliebten Auwald auf Spaziergänger stürzen und im schlimmsten Fall sogar töten. Deshalb sei es für jeden Waldbesitzer Pflicht, regelmäßig sein Gebiet auf Gefahren hin zu prüfen und zu handeln, erklärt der Förster. Der Gefährdungsbereich liegt laut Mayr bei der doppelten Baumlänge, „in diesem Fall also bei etwa 60 Metern“. Das heißt: Befindet sich eine kranke oder tote Esche in einem Waldstück, müssen um die 60 Meter um den rund 30 Meter hohen Baum alle anderen Stämme unter die Lupe genommen – und eventuell gefällt werden. Die Esche könnte, wenn sie umstürzt, andere Bäume mitreißen und Menschenleben gefährden. Mayr betont: „Man sollte sich deshalb auch an die Sperrungen halten. Sonst gefährdet man sich selbst.“

Der Illertisser Horst Graupner sieht ein, dass die Sicherheit der Spaziergänger – woran sich der Waldbesitzer in Au gehalten hat – vorgeht. Als großer Naturfreund stelle er sich dennoch die Frage, warum nicht ohne große Maschinen abgeholzt werden kann.

Förster Mayr hat auch in diesem Fall die Sicherheit im Blick. Falle ein Stamm um, lande er bei der maschinellen Holzernte auf der Kabine des Fahrzeugs und nicht auf dem Arbeiter. „Deshalb wird das bevorzugt.“ Der Rentner Horst Graupner wird auch die nächsten Tage wieder zum „Nordic Walking“ gehen – nun kennt er jedoch die Hintergründe, warum seines Erachtens im Auwald so rigoros vorgegangen wurde.