Fest Ein Illerberger Urgestein wird 80

Josef Bilmayer feiert heute Geburtstag. Er setzte sich jahrelang in Politik und Vereinen ein Von Carolin Oefner

Josef Bilmayer ist ein echtes Illerberger Urgestein: Er ist Mitglied in zahlreichen Vereinen und hat sich jahrelang in der kommunalen Politik engagiert. Heute feiert der Illerberger seinen 80. Geburtstag. Zu diesem Anlass kommt die ganze Familie vorbei, um mit ihm anzustoßen. Lustig wird es dann im Hause Bilmayer zugehen, denn der Jubilar ist immer für einen guten Spruch zu haben und unterhält gerne seine Gäste. Der 80-Jährige erholt sich zurzeit von einem Sturz, ist aber auf einem guten Weg. „Ich war immer fit und auch jetzt gehe ich schon wieder spazieren“, sagt er und lacht.

Seine Frau Inge und er haben früher Ski- und Radreisen organisiert. Josef Bilmayers Augen leuchten, als er von kilometer- und tagelangen Radtouren erzählt. Die Fahrten gingen etwa an der Donau entlang von Passau nach Budapest, sie waren in Polen und in Tschechien unterwegs. Das liebste Reiseziel war ihm aber die Provence, sagt er. In Frankreich war er auch sehr gerne beim Skifahren. Für die Hobbys war mehr Zeit, nachdem er mit 65 Jahren in Rente ging und die Büros seiner Versicherungsagentur in Unterroth und Illerberg zumachte.

Josef Bilmayer lebt seit seiner Geburt in dem Vöhringer Ortsteil. Er ist dort verwurzelt, sein Vater war Bürgermeister in Illerberg und viele seiner Verwandten wohnen noch im Ort. Bilmayer hat auch schon immer mit Interesse am Dorfleben teilgenommen. Er führte 28 Jahre lang den CSU-Ortsverband Illerberg-Thal und war auch dessen Mitbegründer. Im Vöhringer Stadtrat engagierte er sich 21 Jahre lang und war insgesamt zwölf Jahre lang Mitglied des Neu-Ulmer Kreistags.

Dennoch blieb noch Zeit für anderes. Bis er 45 war, spielte Bilmayer beim SSV Illerberg/Thal Fußball, danach wechselte er zum Tennis. Seine Sportlichkeit bewies er über viele Jahre auch als Skilehrer. Im Vereinsleben ist er ein echter Tausendsassa: Er ist Mitglied im Gartenbauverein, im Veteranen- und Soldatenverein und er sang im Männergesangverein. In der Musikkapelle spielte er 50 Jahre, 18 Jahre lang leitete er den Verein. Zudem engagierte er sich in der Kirchenverwaltung der St.-Martins-Pfarrei.

Neben der Familie werden heute Abordnungen der Vereine zum Gratulieren kommen. Josef Bilmayer freut sich schon auf seine Feier.