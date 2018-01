2018-01-19 12:00:00.0

Roggenburg Ein Jahr für die Umwelt

Hanna Hochenbleicher und Katharina Kober wollen Kindern die Schönheit der Natur näher bringen. Warum sie deshalb ins Kloster gegangen sind. Von Florian Holley

Ein wenig ungewöhnlich sieht das Bildungszentrum für Familie, Umwelt und Kultur in Roggenburg schon aus. Das gläserne Gebäude erhebt sich transparent vor den beiden Klostertürmen im Stil des Rokoko. Hinter der Glasfassade arbeiten unter anderem Hanna Hochenbleicher und Katharina Kober. Vom Klosterleben der Mönche bekommen sie allerdings nicht all zu viel mit.

Die beiden 18-jährigen machen in Roggenburg ein Freiwilliges Ökologisches Jahr, kurz FÖJ. Dabei arbeiten junge Menschen im Bereich des Natur– und Umweltschutzes und werden in ihrer beruflichen Orientierung unterstützt. In Bayern hat das FÖJ drei Träger: Den Bund der deutschen katholischen Jugend (BDJK) Bayern, die evangelische Jugend in Bayern (EJB) und die Jugendorganisation des Bundes Naturschutz (JBN). Letztere ist der Arbeitgeber der beiden Freiwilligen. Zusammen sind Kober und Hochenbleicher im Fachbereich Umwelt tätig. Gemeinsam mit ihren Kollegen und dem angrenzenden Walderlebniszentrum Roggenburg betreuen sie Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren.

Die Schützlinge stammen aus verschiedenen Schulen und sollen in dreitägigen Aufenthalten etwas über verschiedene Umweltthemen, wie etwa „Kräuter“ oder „Wasser“, lernen. Dazu gehen Kober und Hochenbleicher mit ihren Schützlingen oft in den nahe gelegenen Wald. „Man merkt, dass die Kinder weniger nach draußen gehen als wir früher“, sagt Kober. Eine Anekdote dazu haben die zwei FÖJ-ler auch parat: Während einem der Ausflüge in den Wald wurde ein Kind plötzlich ganz panisch. Der Grund: Es hatte Angst, dass es dort gefährliche Schlangen geben könnte.

Den Schülern einen respektvollen Umgang mit der Natur beizubringen und ihnen die Bedeutung des Naturschutzes aufzuzeigen, ist für Kober und Hochbleicher ein wichtiges Anliegen. Für viele Kinder sei der Aufenthalt am Roggenburger Kloster eine Möglichkeit, auch mal etwas anderes als das Klassenzimmer zu sehen und sich ein wenig in der freien Natur zu bewegen. Es müssten dabei auch gar keine Wunder vollbracht oder unglaubliche Sachen gezeigt werden, sagt Hochenbleicher. Die Kinder würden sich auch an einer kleinen Matschpfütze freuen, in die sie mit dem größten Spaß hineinsprängen. Während ihres FÖJs betreuen die Kober und Hochenbleicher die Klassen und gestalten das Programm für die Kinder. Auch das Aufräumen am Ende der Aktionen gehört zu ihren Aufgaben.

Dabei gibt es eine ganz vielfältige Aufgabenpalette. Ob „Wasser“, „Kräuter“, oder ganz beliebt „Orientierung“, die Programme machen sowohl den Betreuerinnen als auch den Kindern Spaß und die FÖJ-ler erzählen mit einem Lächeln im Gesicht von ihrer Arbeit.

Neben dem Alltag im Bildungszentrum besuchen Hochenbleicher und Kober während ihres Jahres in Roggenburg fünf Seminare. Diese sind sehr vielfältig aufgebaut und bieten unter anderem Anregungen für die Berufsorientierung. Warum sie sich gerade für das FÖJ entschieden haben, wissen Hochenbleicher und Kober noch genau: Beide hatten nach ihrem Abitur im vergangenen Jahr überlegt, was sie als nächstes tun wollen. Das Roggenburger FÖJ-Programm stach ihnen bei ihrer Recherche besonders ins Auge: „Es ist auch einfach mal was anderes als ein Freiwilliges Soziales Jahr“, erklärt Hanna Hochenbleicher. Doch auch bei dem Freiwilligen Ökologischen Jahr komme die soziale Kompetenz definitiv nicht zu kurz, schließlich seien die Betreuer täglich mit den Kindern in Kontakt.

Außerdem wohnen beide nicht sehr weit von ihrer jetzigen Arbeitsstelle entfernt, was die Anfahrt recht unproblematisch macht, erklärt Kober. Sie selbst wohnt in Breitenthal, Hochenbleicher kommt aus Biberach.

Die drei Träger des FÖJs bieten über 200 Stellen in Bayern an. Das seien zwar weit weniger als es FSJ Stellen gäbe, jedoch werde das FÖJ dadurch ja noch einmal mehr zu etwas Besonderem, sagt Hochenbleicher.

Kontakt: Die Bewerbungsphase für das nächste FÖJ in Roggenburg startete am 17. Januar. Nähere Informationen zur Bewerbung gibt es unter www.foej-bayern.de.