Sport Ein Jahr voller Jubiläen

TSV Kettershausen-Bebenhausen blickt auf Aktivitäten zurück

Das Jahr 2017 war für den TSV Kettershausen-Bebenhausen geprägt von Jubiläen: Der Verein feierte zehn Jahre Sportheim und 20 Jahre Stadionzeitung. Zudem organisierte er zum 40. Mal das Dorffest mit der Musikkapelle. Parallel dazu bot der TSV wieder ein breites sportliches Programm. Bei der Jahresversammlung blickte Vorsitzender Uwe Faulhaber auf die verschiedenen Aktivitäten zurück.

Bei den Wahlen bestätigten die Versammelten Lisa Glaser als zweite Vorsitzende und Ingrid Bender als Kassenwartin. Axel Weszkalnys und Andreas Moll prüfen weiterhin die Kasse; Anton Glaser und Andrea Natter sind auch künftig als Platzkassierer im Einsatz.

Derzeit zähle der größte Verein der Gemeinde 530 Mitglieder, informierte Faulhaber. Im Jahresrückblick listete er die TSV-Hallentage in Babenhausen, die Beteiligung am Programm zum 50. Geburtstag der örtlichen Grundschule sowie das in Kombination mit einem Rundumbandenturnier veranstaltete „Budenmasters“ für die Jugendfußballer auf. Wie es mit der Altpapiersammlung im Ort weitergeht, sollen Gemeinde und Verein gemeinsam besprechen.

Auch am Sportheim wurde gearbeitet. In den Umkleide- und Duschräumen wurden die Silikonfugen erneuert, an Heizung und Duschanlagen Reparaturen ausgeführt, berichtete Faulhaber. Bei der Umsetzung des Windschutzes an der Terrasse sei man auf einem guten Weg. Zum Rückrundenstart sollen die Glaselemente angebracht werden. Die Fußballplätze wurden aerifiziert und besandet. Auf der Ostseite des Hauptspielfelds wurden überdachte Auswechselbänke installiert. Nach einer Reinigung habe die Fotovoltaik-Anlage auf dem Sportheimdach wieder einen ordentlichen Ertrag eingebracht.

Die Berichte der einzelnen Abteilungen – darunter Krabbelgruppen, Turnen, Aerobic, Zumba, Piloxing, Radfahren und Yoga – zeigten das vielfältige Angebot des TSV. Für das Kinderturnen habe der Verein engagierte Übungsleiterinnen gewonnen. Zur Vorbereitung des Doppeljubiläums im Jahr 2020 – 100 Jahre TSV und 50 Jahre Fußballabteilung – hat sich laut Faulhaber bereits ein Festausschuss gebildet.

Jugendleiter Michael Langen zufolge konnte der TSV für die laufende Saison keine E-Jugend bilden. Die Bambini kicken derzeit beim SV Oberroth, die A-, B- und C-Jugend in der JFG Hasel-Roth-Günz und die D-Jugend beim FC Ebershausen. Die aktive Fußballmannschaft werde in der neuen Saison von Lothar Walter und John Schewetzky trainiert, informierte Abteilungsleiter Armin Mayer.

Für sein 45-jähriges Wirken als Schiedsrichter, währenddessen er rund 1300 Spiele geleitet hat, nahm Hermann Faulhaber eine Ehrung entgegen. Für 150 absolvierte Spiele wurden die Spieler Felix Walter, Michael Göppel, Christian Miller und Martin Müller ausgezeichnet. (clb)