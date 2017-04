2017-04-08 00:33:38.0

Ein Kribbeln im Bauch

Figurenbeuten im Bienenmuseum

Gut sechs Monaten ist es her, dass das Bayerische Bienenmuseum im Vöhlinschloss nach mehrjähriger Umbaupause seine Türen wieder öffnete. Am Wochenende erwartet Museumsleiter Walter Wörtz bereits den 5000. Besucher. Aufgrund der vielen Veranstaltungen, die am Samstag in Illertissen geboten seien, dürfte das nicht schwer werden, sagt Wörtz gut gelaunt. Für den Museumsleiter gibt es aber noch einen weiteren Grund zur Freude: Im Bienenmuseum ist die erste Sonderausstellung eingezogen. Bis zum 2. Juli sind im Erdgeschoss des Museums Fotos von Figurenbeuten der Künstlerin Birgit Maria Jönsson zu sehen.

Figurenbeuten – Skulpturen aus Holz, in denen Honigbienen leben – gibt es in Illertissen bislang zwei. Die Figur der „Jeanne d’Arc“ ist im Hof des Vöhlinschlosses aufgebaut. Auf der Jungviehweide können Besucher der „Banane für Bienen“ die Insekten ein- und ausfliegen sehen. Denn im Inneren der Banane, die derzeit allerdings nicht bewohnt ist, lebt für gewöhnlich ein Bienenvolk. Eine Form der Volkskunst, die eine lange Geschichte hat.

Die ältesten Figurenbeuten sind aus dem 17. Jahrhundert überliefert. Die kunstvoll geschnitzten Holzfiguren haben eine markante Gemeinsamkeit: Sie alle haben Löcher, aus denen Bienen ein- und ausfliegen können. Um die Fruchtbarkeit der Bienen darzustellen, waren die Fluglöcher häufig im Genitalbereich angesiedelt. Ursprünglich wurden Figurenbeuten zum Schutz des Imkerhains aufgestellt. Sie sollten ihn vor Honigräubern schützen.

Heute sind Figurenbeuten vor allem Kunstwerke, die der Biene ein Zuhause geben. Künstlerin Birgit Maria Jönsson stellt die Figuren seit 25 Jahren her. Einen Eindruck von ihren Werken, festgehalten auf Fotografien, können sich die Besucher des Bienenmuseums ab sofort machen. (mash)

Die Sonderausstellung „Alle Bienen fliegen hoch – 25 Jahre Werkstatt für Figurenbeuten“ ist bis zum 2. Juli zu den Öffnungszeiten des Bienenmuseums, Donnerstag bis Sonntag, 13 bis 17 Uhr, zu sehen.