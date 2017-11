2017-11-30 00:35:08.0

Fest Ein Stößchen auf 50 Jahre Ehe

Gila und Hubert Günther aus Illerberg sind ein lebhaftes Paar

Gila und Hubert Günther sind ein jugendlich wirkendes Paar, lebhaft, gastfreundlich und an allem interessiert. Man kann kaum glauben, dass die beiden kürzlich ihre Goldene Hochzeit gefeiert haben. Vöhringens Bürgermeister Karl Janson überbrachte zu diesem besonderen Anlass die Glückwünsche der Stadt.

Kennengelernt haben sich Gila und Hubert Günther in Bad Waldsee, wo sie sich beide in der Katholischen Jugend engagierten. Hubert war bei den Pfadfindern „der Boss“, wie er heute schmunzelnd erzählt. Ehefrau Gila, eine rheinische Frohnatur aus Köln, war Leiterin der Jugendarbeit im Dekanat. Heute berichten beide, „wir waren Fasnachtsjecken“.

ANZEIGE

Ins Schwabenland kam Gila schon in jungen Jahren. Ihr Vater, ein gebürtiger Ravensburger, wollte zurück in seine Heimatregion. Ostern 1967 verlobte sich das Paar, im November wurde geheiratet. Da der berufliche Werdegang noch nicht abgeschlossen war, zogen beide mehrfach um. Von Aulendorf ging‘s über Ravensburg, Kempten, Stuttgart, München und Bad Waldsee nach Bellenberg zur Firma Wap. Häuslich nieder ließ sich das Paar dann in Illerberg, „hier wohnen wir seit 39 Jahren und fühlen uns sehr wohl. Aber ein richtiger Illerberger wird man wohl nur durch Geburt“, sagt Hubert Günther und lacht. Er brachte und bringt sich in das Vereinsleben mit ganzer Kraft ein.

Gila und Hubert Günther pflegen gemeinsame Hobbys, so wird gern gereist, geradelt, gewandert oder Ski gefahren. Das große Fest wurde in kleinem Rahmen mit Sohn und Enkeln in München gefeiert – mit feinem Essen, Museumsbesuch, Konzert und Eislaufen am Stachus. (ub)