2017-05-25 11:00:00.0

Babenhausen Ein Treff für ältere Menschen in Babenhausen

Die Gemeinschaft „Bürger unterstützen Senioren“ bleibt in männlicher Hand und plant Neues. Von Claudia Bader

Genau 1091 Stunden waren die derzeit 21 ehrenamtlichen Helfer der Seniorengemeinschaft „Bürger unterstützen Senioren“ (BuS) im Jahr 2016 in 33 Haushalten im Einsatz. „Es ist ein Segen für Babenhausen und die umliegenden Gemeinden, dass es diesen Verein gibt“, sagte Bürgermeister Otto Göppel bei der Jahresversammlung. Bei den Neuwahlen wurde Manfred Lingens als Vorsitzender bestätigt, dem künftig Karin Smiley als Stellvertreterin zu Seite steht. Während Diana Rohrbach weiterhin die Finanzen verwaltet, wirkt Sybille Lukasch als Schriftführerin mit.

Als Beisitzer komplettieren Florian Göb, Willi Böhm, Reinhard Frauendorfer und Petra Hösler den Vorstand. Alfred Sauter und Anne Ewert prüfen auch künftig die Kasse. Seit Januar 2017 ist die derzeit 230 Mitglieder zählende Seniorengemeinschaft in allen Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft im Einsatz, informierte Vorsitzender Lingens. In seinem Bericht zählte er die im Kreisseniorenwohnheim St. Andreas veranstaltete Sonnwendfeier mit rund 120 Gästen sowie die Jahresfeier der Helfer im Märchenwald Fleschutz in Breitenbrunn auf.

Auf Einladung von Landtagsabgeordnetem Klaus Holetschek fuhren die ehrenamtlichen Mitarbeiter und Fördermitglieder zum Bayerischen Landtag. 35 Senioren nutzten außerdem das Angebot, den Heiligen Abend in harmonischer Gemeinschaft zu verbringen.

Zum 1. April 2017 habe BuS vom Staat die Anerkennung zur niedrigschwelligen Demenzbetreuung erhalten, informierte der Vorsitzende. Sechs Helfer seien für diese Aufgabe ausgebildet worden. Mithilfe eines von Spenden getragenen Sozialfonds sollen Tätigkeiten bei mittellosen Senioren finanziert werden.

Lingens informierte außerdem darüber, dass die an jedem ersten Mittwoch des Monats veranstaltete BuS-Literaturstunde im Gasthaus Rössle ebenso gut angenommen werde wie die BuS-Sprechstunde, die an jedem ersten und dritten Mittwoch des Monats stattfindet.

Um für den Ernstfall gerüstet zu sein, haben die BuS-Mitarbeiter einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert. Neben der Gewinnung und Schulung weiterer ehrenamtlicher Helfer sieht der Vorsitzende den Aufbau einer Interessensgemeinschaft, die nicht nur ein einheitliches Formularwesen führt, als nächste Herausforderung des Vereins.

Um älteren Mitbürgern die Gelegenheit für gesellige Treffen zu bieten, organisiert BuS ab sofort an jedem letzten Mittwoch des Monats einen Seniorennachmittag. Er findet jeweils ab 15 Uhr im Café Rosa statt.