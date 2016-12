2016-12-22 17:58:00.0

Illereichen Ein besonderer Fund in Illereichen vor Weihnachten

Beim Restaurieren der Illereicher Krippe haben Helmut Trautwein und Franz Hettich längst vergessene Holzfiguren entdeckt Von Zita Schmid

Helmut Trautwein aus Illereichen kennt die Weihnachtskrippe in der dortigen Kirche schon aus Kindertagen. „Seit ich denken kann, steht sie hier“, erzählt er. „Hier“ ist dabei unterhalb des Treppenaufgangs zur Kanzel. Auf einer stattlichen Fläche von rund vier auf zwei Metern wird die Weihnachtsgeschichte rund um die Geburt Jesu in Bethlehem dargestellt. Doch die Krippe war in die Jahre gekommen und sollte zu Weihnachten wieder hergerichtet werden – das hatte Pfarrer Benjamin Beck in einem Gottesdienst angesprochen.

Trautwein überlegte nicht lange. Gemeinsam mit Franz Hettich nahm er eineinhalb Wochen vor Weihnachten die Krippenrestaurierung in Angriff. Neben den aus massivem Holz gefertigten Häusern der Bethlehem-Kulisse und den rund 100 Figuren musste auch das alte Moos, das den Boden bedeckte, entfernt werden. Mehrere Moosschichten, in den untersten Lagen teilweise schon zu Staub zerfallen, seien zutage gekommen, berichtet Hettich. Doch er fand auch etwas anderes. Etwas, das im Laufe der Jahre im weichen Moos komplett versunken und so vergessen worden war: filigrane Holzfiguren.

Ein Briefwechsel zeigt Details

Die zerbrechlich wirkenden Schafe samt Hirte und Hirtenhund sind um ein Vielfaches kleiner als die übrigen Krippenfiguren und vermutlich auch älter als diese. Wie aus den Gesichtsunterlagen hervorgeht, hat der damalige Pfarrer Anton Saulacher im Jahr 1949 die großen Krippenfiguren von dem Bildhauer Anton Rausch aus Ichenhausen fertigen lassen.

Aus dessen Briefwechsel wird deutlich, dass zu dieser Zeit schon kleinere Schafe vorhanden gewesen waren. Denn am 12. Dezember 1949 fragt der Pfarrer in einem Brief nach, wann er mit seinen neuen Figuren rechnen darf. Wörtlich: „Anfangs nächster Woche möchte ich das Innere der Krippe fertig machen, da möchte ich eben wissen, ob ich meine bisherigen kleinen Schäflein noch aufstellen muß oder nicht“.

Ein Platz für die Schäfchen wir noch gesucht

Wo genau die wiederentdeckten kleinen Schafe nun ihren Platz finden werden, stand zwei Tage vor Heilig Abend noch nicht genau fest. Denn nachdem Trautwein der gesamtem Bethlehem-Kulisse einen frischen Anstrich gegeben sowie einen neuen Sternenhimmel gemalt und Hettich sämtliche Figuren mit dem Pinsel sorgfältig vom Staub der Jahrzehnte gesäubert hatte, musste die Krippe erst wieder eingeräumt werden. Frisches Moos und auch Kies wurde dafür gesammelt.

Bei der Dekoration der restaurierten Krippe bekamen die beiden Herren Unterstützung von Gerlinde Hettich und Lucia Schlecker. In gebeugter Haltung kniete immer wieder einer der Vieren inmitten der großen Krippenlandschaft, die sich so in liebevoller Kleinarbeit, Stück für Stück von hinten nach vorne, wieder in eine beschauliche Weihnachtsszenerie verwandelte. Denn zu Weihnachten soll sie dann die Augen der kleinen und großen Betrachter zum Leuchten bringen.