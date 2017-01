2017-01-27 00:34:41.0

Krankenhäuser Ein kleiner Vorschuss auf das Klinik-Defizit

Der Landkreis muss schon jetzt gut fünf Millionen zuschießen, um die laufenden Kosten zu decken Von Ronald Hinzpeter

Wie hoch wird in diesem Jahr das Defizit der drei Stiftungskliniken ausfallen? Das weiß noch niemand. Zunächst müssen die Wirtschaftsprüfer von KPMG erst feststellen, wie dick das Minus für die beiden vergangenen Jahre wirklich ist. Sie rechnen gerade am Jahresabschluss für 2016. Er soll bis Ende März vorliegen, verlautete von den Prüfern im Krankenhausausschuss. Nach den bisher vorliegenden Schätzungen sollen es bekanntlich insgesamt 13 Millionen für die Jahre 2015 und 2016 sein. Da der Landkreis für das Defizit der Stiftungskliniken aufzukommen hat, werden dafür im neuen Etat vorsorglich 14 Millionen Euro vorgesehen. Derzeit gibt es noch keinerlei Prognose über den zu erwartenden Fehlbetrag, der heuer anfallen könnte.

Da die Kassen der Stiftungskliniken klamm sind, muss der Kreis erst mal in Vorleistung gehen, um bis Ende dieses Monats überhaupt Löhne, Sozialversicherungsabgaben, Steuern und Versicherungsbeiträge zahlen zu können. Wie aus einem Schreiben des kommissarischen Stiftungsdirektors Ernst Peter Keller an Kreiskämmerer Mario Kraft hervorgeht, stand die Stiftung am 5. Januar bereits mit 330000 Euro in der Kreide. Ohne Unterstützung aus der Kreiskasse würde bis Ende des Monats ein Defizit von rund 5,1 Millionen Euro auflaufen. Zwar kann die Stiftung auf Außenstände in etwa der gleichen Höhe bauen, doch die gehen laut Keller „erfahrungsgemäß zeitversetzt“ ein. Hinzu kommen allerdings noch Ausgaben für die Beschaffung diverser Geräte sowie für den laufenden Bedarf der Zentralapotheke. Das summiert sich auf weitere knapp zwei Millionen bis Februar.

Um das aufklaffende Finanzloch wenigstens zum größten Teil wieder zu stopfen, gewährte der Kreisausschuss erst mal fünf Millionen Euro als Abschlagszahlung zum ohnehin fälligen Defizitausgleich.

Im Laufe der Sitzung sah sich Freudenberger genötigt, Vorwürfe der SPD-Frau Antje Esser zu parieren. Die hatte unter anderem von einer eineinhalbjährigen Irrfahrt in Sachen Geburtshilfe gesprochen. Seit Oktober 2015 sei einfach abgewartet worden, obwohl Gutachter Ralf Pinnau empfohlen hatte, die Babystation der Illertalklinik aus Kostengründen zu schließen. Doch der Landrat habe noch im Mai vergangenen Jahres gefordert, eine aufwendige Hauptabteilung in Illertissen einzurichten. Das wurde von der Kreistagsmehrheit abgelehnt. Freudenberger konterte: „Ich lasse Sie in dem Glauben, dass ich für alles verantwortlich bin.“ Er habe im Zusammenhang mit der Hauptabteilung stets von einem „Versuch“ gesprochen – und damit wäre seiner Ansicht nach schon viel früher ans Licht gekommen, wie die Lage wirklich ist, denn er habe ja zusätzlich eine externe Prüfung gewünscht – die mittlerweile erfolgt sei.

Alles schlecht bei den Kreiskliniken? Offenbar nicht, denn der kommissarische Stiftungsdirektor hatte auch eine gute Nachricht zu bieten: In Weißenhorn und in Neu-Ulm steigen die Patientenzahlen.