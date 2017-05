2017-02-04 00:45:00.0

Ehrenamt Ein neuer Rüstwagen als spätes Geburtstagsgeschenk

Hinter dem Babenhauser Feuerwehrverein liegt ein arbeits- und ereignisreiches Jahr

Stand 2016 die Feier aus Anlass des 150-jährigen Bestehens der Babenhauser Feuerwehr im Mittelpunkt der Arbeiten des örtlichen Feuerwehrvereins, so wird heuer – voraussichtlich am 3. Oktober – das neue Rüstfahrzeug mit einem Festgottesdienst eingeweiht. Zudem feiert die Wehr im Anschluss an die Floriansmesse am 6. Mai 20 Jahre Jugendfeuerwehr und das zehnjährige Bestehen des Feuerwehrgerätehauses an der Bahnhofstraße.

Eine gelungene Premiere hatte nun bei der Jahresversammlung der frühere Kommandant Heinrich Nieder, der inzwischen als Vorsitzender den Feuerwehrverein leitet. Und über mangelnde Arbeit in seinem ersten Jahr im Amt brauchte sich Nieder nicht zu beklagen. So galt es, die 150-Jahr-Feier samt einer neuen Chronik zu organisieren. Doch auch Faschingsabend, Grill-, Weihnachts- und Weinfest sowie Tag der offenen Tür füllten den Terminkalender. Nieder sprach von einem „regen Verein, bei dem sich das ganze Jahr etwas rührt“, beispielsweise auch beim allwöchentlichen Feuerwehrstammtisch jeweils am Donnerstagabend im Floriansstüble.

Dies bestätigte auch Schriftführer Jakob Mohr, der nochmals das Vereinsjahr detailliert Revue passieren ließ. Die Mitgliederzahl hat sich erhöht. Derzeit zählt der Verein 66 Aktive, 29 Feuerwehranwärter, 31 passive Mitglieder und 70 fördernde Mitglieder. Dies und die starke Resonanz bei öffentlichen Veranstaltungen machte sich zudem positiv in der Vereinskasse bemerkbar, obwohl die „Geburtstagsfeier“ mit erheblichen Ausgaben verbunden war.

Ein nachgezogenes Geschenk hatte Bürgermeister Otto Göppel parat. Er konnte den Mitgliedern bei der Jahresversammlung mitteilen, dass die Anschaffung eines neuen Rüstwagens in Auftrag gegeben wurde. Dieser kostet rund 480000 Euro, wofür die Gemeinde Zuschüsse in Höhe von rund 200000 Euro erwartet. Zudem hat die Kommune seit 2016 einen Mitarbeiter des Bauhofs als Fahrzeug- und Gerätewart abgestellt. Der Markt sei froh, eine derart „intakte, hoch motivierte und äußerst leistungsfähige“ (Stützpunkt-)Feuerwehr zu besitzen. Diese zeige „beispielhafte Einsatzbereitschaft“, auch wenn dabei so manches Mal private Angelegenheiten zurückstehen müssten. Zu der von Göppel ebenfalls hoch gelobten Nachwuchsfeuerwehr gratulierte Kreisbrandinspektor Jakob Schlögel. Da nehme Babenhausen eine Sonderstellung ein, zumal die jungen Freiwilligen auf Bezirksebene immer wieder Spitzenergebnisse abliefern.

Doch auch die Aktivenmannschaft sei bestens aufgestellt. (fs)