2016-12-29 00:31:31.0

Kirche Ein neues Zuhause für Straßenkinder

Dank Hilfe aus Vöhringen gibt es in der indischen Diözese Gorakhpur viele Fortschritte Von Ursula Katharina Balken

Bischof Thomas von der Diözese Gorakhpur in Nordindien bedankte sich für die Hilfe aus dem Vatikan auch bei Papst Franziskus persönlich.

Seit nunmehr 26 Jahren unterstützt der Vöhringer Eine-Welt-Arbeitskreis der Michaelspfarrei die indische Patendiözese in Gorakhpur. Ziel ist es, der Diözese im Norden des Subkontinents zu helfen und einen Beitrag zu leisten, eine gerechte und gesunde menschliche Gesellschaft aufzubauen.

Die Bedingungen dafür sind denkbar schwierig. Der Distrikt Gorakhpur im Bundesstaat Uttar Pradesh hat 17,2 Millionen Einwohner und davon sind 3300 Katholiken. Bischof Thomas Thuruthimattam berichtet von einem dornenreichen Weg, der aber mit einer bewundernswerten Beharrlichkeit verfolgt wird. „Wir sind Ihnen sehr dankbar für die großzügige und aufrichtige Zusammenarbeit in unseren Bestrebungen, den Menschen, die uns anvertraut sind, die frohe Botschaft der Erlösung zu bringen“, äußert er an die Vöhringer Unterstützer gerichtet.

Schritt für Schritt und konsequent geht die Diözese ihren Weg. Vor einem halben Jahr wurde ein Heim für 40 Kinder eingeweiht, „Snehalay“ genannt. Die Mädchen und Buben, die dort leben, waren Straßenkinder, hatten keine Familie und lebten vom Betteln. Ein Priester, zwei Ordensschwestern und vier Helfer kümmern sich um die Kinder. Für Verpflegung, Schulbesuch und medizinische Versorgung muss die Diözese aufkommen. Mit 20 bis 25 Euro monatlich kann ein Kind ernährt werden, lässt der Bischof wissen. Möglich wurde das Kinderheim auch durch die Hilfe Vöhringens.

Es wurde außerdem eine kleine Kirche für die Gemeinde in Deoria Mission eingeweiht, Hilfe dazu kam vom „Päpstlichen Hilfswerk Kirche in Not“. Zwei weitere Priester sind in der Diözese hinzugekommen, insgesamt gibt es jetzt 54 Geistliche. 24 junge Menschen haben sich für das Priestertum entschieden, elf besuchen das Priesterseminar. Die Kosten für Studium und Lebensunterhalt übernimmt die Diözese. „Wir suchen großzügige Menschen, die die Seminaristen unterstützen könnten“, sagt der indische Oberhirte.

Wichtig ist Bischof Thomas die Gesundheit. Es wurde eine kardiologische Abteilung geschaffen, die zum Herzzentrum Fatima Spital gehört, dazu zählt auch eine Herzkatheter-Einrichtung, die es noch nicht gibt, aber vom Bischof als „lebensrettendes Objekt“ angesehen wird.

An mehreren Schulen konnten Erweiterungsarbeiten fortgeführt werden, damit möglichst viele Kinder Bildung bekommen können. 4000 Kinder konnten aufgenommen werden. Die katholische Erziehung in den Schulen ist auch bei Nicht-Christen sehr willkommen, so Bischof Thomas.

Besondere Fürsorge gilt den behinderten Menschen. Leider konnte der Bau für ein Palliativ-Heim für Obdachlose wegen mangelnder finanzieller Mittel noch nicht begonnen werden. Aber auch da hofft Bischof Thomas auf Hilfe. „Im Namen der gesamten Diözesanfamilie danken wir allen, die uns auf unserem Weg bisher geholfen haben. Mit einer kleinen Geste der Liebe und Großzügigkeit können wir den Armen viel Freude bereiten.“