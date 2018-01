2018-01-25 13:00:00.0

Dietenheim Ein schwieriger Blick um die Ecke

Ein neuer Verkehrsspiegel verunsichert die Autofahrer in Dietenheim. Wie die Situation entschärft werden soll. Von Franziska Wolfinger

Uneinsehbare Kreuzungen sind für Autofahrer immer schwierig. Verkehrsspiegel sollen in diesen Fällen Abhilfe schaffen. In Dietenheim aber sorgte ein solcher Spiegel für Unmut bei den Bürgern. Im Zuge der Sanierung der Königstraße wurde das Hilfsmittel an der Einmündung der Illertisser Straße gegen ein neues Exemplar ausgetauscht. Im November wurde der neue Spiegel installiert. Seitdem sind einige Autofahrer mit Beschwerden an Dietenheimer Gemeinderäte herangetreten, weil sie das Gefühl hatten, nicht mehr so viel erkennen zu können. Womöglich sei das Glas ja falsch ausgerichtet, vermuteten die Bürger.

Das dem sicher nicht so ist, habe er zweimal überprüfen lassen, sagte Bürgermeister Christopher Eh. Er selbst sei mit Experten des Straßenbauamts und der zuständigen Baufirma vor Ort gewesen, um sich die Sache anzuschauen: „Man sieht alles.“ Aber auch er hat festgestellt, das der neue Spiegel ein anderes Bild darstellt, als der alte. Ein Fahrzeug, das von Norden her auf die Kreuzung zufährt, taucht erst ganz am Rand des Spiegelbildes auf. Dann sei es aber immer noch weit weg von der Einmündung. Etwa auf Höhe des neuen Parkplatzes an der Schule, sagte Eh. Der Grund dafür sei, das das neue Glas eine stärkere konvexe Wölbung aufweise, erklärte der Bürgermeister. Damit entspricht das Sicht-Hilfsmittel den aktuell geltenden DIN-Vorgaben. Der Vorteil gegenüber früher sei ein größerer einsehbarer Bereich.

Eh hat Verständnis, für die Beschwerden der Bürger. Bei dem veränderten Bild sei es tatsächlich schwierig, die Entfernungen richtig einzuschätzen, insbesondere wenn man den alten Spiegel gewöhnt war. Autofahrer bräuchten da immer eine gewisse Erfahrung, sagte der Rathauschef. Er sei generell kein großer Freund von Verkehrspiegeln, die ja immer wieder gefordert werden. Autofahrer könnten sich darauf nie zu 100 Prozent verlassen. Gerade im Winter ein Problem: Bei Kälte beschlagen die Spiegel.

Eh hofft aber, dass sich die Situation an der viel befahrenen Königstraße bald ohnehin entschärft: Die Stadtverwaltung will dort, in der Dietenheimer Stadtmitte, wo auch viele Fußgänger unterwegs sind, eine Tempo-30-Zone einrichten. Da es sich bei der Straße allerdings um eine Landesstraße handelt, müssen das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises und das Regierungspräsidium in Tübingen über eine Änderung der Geschwindigkeitsbegrenzung entscheiden. Die entsprechenden Anträge habe die Stadt schon eingereicht, sagte Eh. Er sei optimistisch, dass diese auch genehmigt werden.

Die Idee, wieder einen Spiegel mit derselben Wölbung wie vorher anzubringen, ist nicht umsetzbar. Andere Spiegel gibt es schlichtweg nicht mehr zu kaufen, sagte Bürgermeister Eh auch schon in der vergangenen Gemeinderatssitzung. Denn diese würde nicht den aktuellen Standards entsprechen.