2017-12-01 07:01:00.0

Illertissen Einblick in ein kreatives Jahr

Heute öffnet der Illertisser Kunstzirkel seine neue Schau. Was es damit auf sich hat. Von Regina Langhans

Kunst in Hülle und Fülle gibt es wieder am Wochenende in der Historischen Schranne in Illertissen, in der Mitglieder des Kunstzirkels Illertissen die Jahresbilanz ihres Schaffens ziehen.

Wenn der Weihnachtsmarkt am heutigen Freitag um 16 Uhr seine Pforten öffnet, kann es danach nebenan weitergehen: mit einem Bummel entlang von Staffeleien bestückt mit Gemälden und Auslagen voll fantasievollen Handwerks. Denn in der Schranne beginnt um 19 Uhr die öffentliche Vernissage des Illertisser Kunstzirkels. Wie Vorsitzende Sabine Hader mitteilt, suchten sich die Künstler anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens ein Motto: „Wir haben uns dem Thema ‘Menschen’ gewidmet, ein Vorschlag des Ausstellungsleiters Klaus Greck.“ Zum 20-Jährigen lautete ihr Motto „Gestern und Heute“. Die Ausstellung hat am Samstag, 2. Dezember, von 13 bis 20 Uhr offen sowie letzmals am Sonntag, 3. Dezember, von 11 bis 20 Uhr. Zur Vernissage am Freitag musiziert das Duo Steffi und Matthias aus Weißenhorn, die Laudatio hält Kunstfreund und Stadtrat Ansgar Batzner. Anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens wollen die Künstler statt eines Eintrittspreises Spenden sammeln für eine Kunstwand, die sie in der Jugendfreizeitanlage errichten möchten. Die Vorsitzende sagt: „Mit unserer Aktion wollen wir diesmal die Jugend beschenken. Sie soll eine eigene Plattform erhalten.“ Angedacht sei eine feste Wand, die Schüler oder Jugendliche bemalen. Die Wand soll nächstes Jahr aufgestellt werden, einen ersten großen Sponsor für die neue Kunstidee gebe es schon.

ANZEIGE

Ein besonderer Blickfang der Jahresausstellung wird ein Gesamtwerk sein, auf dem sich alle Aussteller wiederfinden. Unter den 21 Teilnehmern sind neben den Malern etliche Kunsthandwerker vertreten. Etwa Margarete Zeller mit Schmuck, Ingrid Eberle, die in spezieller Nähtechnik alle Arten von Textilien fertigt, oder der Holzdrechsler Franz Schneider. Wie die Vorsitzende informiert, sind dem Zirkel dieses Jahr vier neue Künstler beigetreten. Unter ihnen Judith Perl-Vieweger, die mit ihren Arbeiten in Pastellkreide heuer bei der Schau vertreten ist.