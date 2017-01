2017-01-21 00:31:52.0

Einbrecher erbeuten Schmuck

Tatort ist ein Haus in Regglisweiler

Unbekannte Eindringlinge haben in der Zeit zwischen Dienstagmittag und Mittwochmittag ein Haus in der Haslachstraße in Regglisweiler heimgesucht. Wie die Polizei mitteilt, wollten die Einbrecher über die Terrassentür ins Innere gelangen – doch die hielt den Öffnungsversuchen stand. Nicht allerdings die Fenster. Im Haus durchwühlten die Täter Kommoden und Schränke.

Dabei fiel den Dieben der Schmuck der Familie in die Hände, heißt es im Polizeibericht weiter. Mit ihrer Beute flüchteten die Unbekannten. Das Polizeirevier Ulm-West ermittelt: Spezialisten sicherten die Spuren am Tatort. Sie gehen aktuell davon aus, dass in der Haslachstraße zwei Einbrecher am Werk waren.

Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Die Fragen lauten: Wer hat am Dienstag oder Mittwoch in der Haslachstraße in Regglisweiler verdächtige Personen gesehen? Wem sind dort fremde Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann sonst Hinweise geben?

Wie sich Bewohner schützen können

Wie die Polizei in diesem Zusammenhang betont, scheitert fast die Hälfte aller Einbrüche. Wie sich Bürger vor Eindringlingen schützen können, darüber informieren die kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für die Menschen in Dietenheim und Umgebung ist diese unter Telefon 0731/1881444 zu erreichen. Tipps gibt es auch im Internet auf der Seite: www.k-einbruch.de (az)

Hinweise zu dem Einbruch in Regglisweiler nimmt die Polizei unter Telefon 0731/1880 entgegen.