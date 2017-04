2017-04-24 16:53:00.0

Illertissen Einbrecher hat es auf Arztpraxis abgesehen

Der oder die Täter gelangten mit einem Trick in das Gebäude.

In der Nacht zum Freitag ist in eine Arztpraxis in Illertissen eingebrochen worden: Wie die Polizei mitteilt, könnte es sich um einen oder mehrere Täter handeln. Offenbar hatten der oder die Kriminellen tagsüber während der Öffnungszeiten der Praxis ein Toilettenfenster präpariert, um später leicht von außen einsteigen zu können. Der Plan funktionierte offenbar: Es wurden Gegenstände im Wert von 160 Euro gestohlen. Zur Art er Beute machte die Polizei keine Angaben. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. (az)

Kontakt: Meldungen zu dem Einbruch nimmt die Polizei in Illertissen unter Telefon 07303/96510 entgegen.