2017-12-23 00:33:24.0

Prozess Einbrecher hat es auf Süßigkeitenautomaten abgesehen

Ein obdachloser Mann stieg mehrfach in eine Firma ein. Von dem Geld kaufte er sich Lebensmittel Von Dorina Pascher

Er war in ein Waldstück nach Senden gezogen, weil er es mit seinen drogenabhängigen Mitbewohnern nicht mehr ausgehalten hatte. Dort baute sich der 26-Jährige selbst einen kleinen Unterschlupf. Doch Hunger und der Wunsch nach einer Dusche brachten ihn dazu, mehrmals in ein Sendener Unternehmen einzubrechen. Wegen Einbruchs und Diebstahls musste sich der Mann nun vor dem Amtsgericht Memmingen verantworten.

Gleich sechs Mal gelang es dem Angeklagten zwischen April und August dieses Jahres, in das Gebäude einzudringen. Sein Ziel: die Getränke- und Süßigkeitenautomaten. Mithilfe eines Bohrers und eines Akkuschraubers brach der Ulmer die Maschinen auf und entwendete das Geld. Mehr als 2200 Euro kamen dabei zusammen. „Immer wenn ich Hunger hatte oder duschen wollte, bin ich in das Firmengebäude eingestiegen“, sagte der Angeklagte vor Richterin Katrin Krempl aus.

Eigentlich hatte der 26-Jährige eine Bleibe. Er lebte in einer Ulmer Wohngemeinschaft der Caritas. Doch da habe es ihm nicht gefallen: „So viele Leute waren dort und so viele Spritzen lagen rum.“ Er wollte nicht mit Drogenabhängigen zu tun haben – und lief davon. Zwar habe er Kontakt zu seiner Mutter, aber bei ihr einziehen, das ginge nur „im schlimmsten Fall“. Daher habe er sich entschieden, im Wald zu hausen. Durch seinen Wohnsitz in Ulm erhielt er dennoch Arbeitslosengeld. Das reichte ihm aber scheinbar nicht aus.

Durch eine frühere Tätigkeit als Gebäudereiniger kannte der 26-Jährige das Firmengebäude in Senden, in das er schließlich einbrach. „Ich habe damals gesehen, dass die Schiebetüre kaputt ist und sie auch nicht mehr repariert wurde“, erläuterte er. Daher habe er leichtes Spiel gehabt. Bei seinen rund eineinhalb bis dreistündigen Beutezügen durchwühlte er Schubladen und entwendete mehrere Handys, Kleingeld und Zigaretten. Dabei beließ es der 26-Jährige aber nicht: Während einem der sechs Einbrüche hinterließ er einem Mitarbeiter eine unheimliche Botschaft. Auf einen Zettel schrieb er: „In sieben Tagen wirst du sterben.“

Was er sich dabei gedacht habe, wollte Richterin Krempl wissen. „Das sollte ein Witz sein“, sagte der Angeklagte vor Gericht. Dass die Nachricht allerdings nicht lustig war, habe er mittlerweile eingesehen.

Dazu hatte er auch genug Zeit: Der Mann saß seit Mitte August in Untersuchungshaft. Dass er im Gefängnis bleiben soll, dafür plädierte die Staatsanwältin. Sie sprach sich für eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten aus. Rechtsanwalt Alexander Kühne hob dagegen hervor, dass sein Mandant keine einschlägigen Vorstrafen hat und außerdem geständig war. Er trat dafür ein, dass der 26-Jährige zu einer Bewährungsstrafe verurteilt und ihm ein Bewährungshelfer zur Seite gestellt wird.

Für Richterin Krempl war das Urteil „keine einfache Entscheidung“. Sie verhängte eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monate auf Bewährung. Zudem wird ein Bewährungshelfer den 26-Jährigen zwei Jahre lang unterstützen und er muss innerhalb eines Jahres 250 Stunden soziale Arbeit leisten.