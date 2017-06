2017-06-08 00:34:12.0

Tradition Eindringende Neubauten

Mit einem Plan will man in Illertissen das Aussehen eines großen Areals bewahren

Ein Areal mit einem (möglichst) einheitlichen Erscheinungsbild: Das ist der Hintergedanke für einen neuen Bebauungsplan, mit dem die Stadtverwaltung ein großes Gebiet mitten in Illertissen schützen will. Es geht um den Bereich zwischen Marktplatz (im Westen), Hauptstraße (im Norden), Staffelweg (im Osten) und Bräuhausstraße (im Süden): Hier will man städteplanerisch die Hoheit behalten. Sprich: Neubauten verhindern, die sich nicht ins Bild fügen. Der Hintergrund: Das Areal ist historisch gewachsen und verfügt optisch weitgehend über eine stimmige Struktur. Manfred Norrenbrock, der in der Stadtverwaltung den Bereich Hochbau verantwortet, denkt da etwa an die giebelständigen Gebäude im Bereich von „Spöck“ und „Bräuhausstraße“. Es handele sich um traditionelle schwäbische Bauformen – und die sollen weiter das Bild bestimmen. Norrenbrock: „Wir wollen in der Hand haben, wie es dort aussieht.“ Aus seiner Sicht hat es in der Vergangenheit zwar kein Konfliktpotenzial gegeben, was Bauten in dem Areal angeht. Wohl aber einige Bauvorhaben, die sich „nicht optimal eingefügt hätten“. Dazu gehören etwa mehrgeschossige Gebäude. Aus diesen Projekten sei dann aber ohnehin nichts geworden, so Norrenbrock. Dass weiterhin keine Gebäude entstehen, die das Ortsbild stören, wollte man im Rathaus allerdings nicht dem Zufall überlassen – ein Grund für den neuen Bebauungsplan. Dieser setzt etwa die maximal zulässige Höhe von Neubauten fest, ebenso wie die Neigungen von Dächern. Es gehe eben darum, dass in dem Gebiet niemand „einen viergeschossigen Flachdachbau reinsetzt“, sagt Norrenbrock. Der Plan war kürzlich öffentlich ausgelegt gewesen, Stellungnahmen von Bürgern gingen in jener Zeit nicht ein, hieß es.

Die Mitglieder des Bauausschusses sahen kürzlich auch keine Einwände: Sie stimmten alle für den Plan. Der soll demnächst rechtskräftig sein. (caj)