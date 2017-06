2017-06-13 05:00:00.0

Vöhringen Eine Erzieherin aus Leidenschaft sagt Adieu

Die Leiterin der Vöhringer Kindertagesstätte Nord geht nach 45 Berufsjahren in den Ruhestand. Ursprünglich wollte sie Goldschmiedin werden. Aber dann entdeckte sie die „Berufung in sich“. Von Ursula Katharina Balken

Auf den ersten Blick könnte man die runde Scheibe für eine CD halten, die durch ihr besonderes Design auffällt. Bei näherem Hinschauen entdeckt man, dass die in einer schwarzen mit Samt ausgeschlagenen Box liegenden Platte ein Gütesiegel für „Ganzheitliches Lernen“ ist, verliehen von der „Gesellschaft für ganzheitliches Lernen“ in Köln.

Annemarie Schmidt als Leiterin der Kindertagesstätte-Nord in Vöhringen und ihr Team sind schon ein wenig stolz darauf, denn um dieses Zertifikat zu bekommen, brauchte es ein Jahr intensiver Vorarbeit.

Notwendig waren ausgefeilte Konzepte, Dokumentationen und auch ein Audit, zu dem Mitarbeiter der Kölner Gesellschaft in die Kita kamen, um zu untersuchen, ob Prozesse, Anforderungen und Richtlinien der geforderten Standards erfüllt werden. Das Untersuchungsverfahren erfolgt auch im Rahmen eines Qualitätsmanagement.

Nach 45 Jahren Arbeit als Erzieherin geht Annemarie Schmidt Ende Juli in den Ruhestand. Ein Rückblick. Goldschmiedin wollte sie werden. Aber die Schule, die sie hätte besuchen müssen, war von ihrem Heimatort Offenburg doch sehr weit entfernt. Und das junge Mädchen hing an ihrem Zuhause. Sie war, wie sie heute zugibt, beruflich noch nicht fest für die Zukunft orientiert. Da ihr aber der Umgang mit Menschen schon immer Freude gemacht hat, was bei ihrer positiven Grundeinstellung zu Leben nicht wundern muss, entschloss sie sich für die Fachakademie für Sozialpädagogik in Gengenbach in der Nähe ihres Heimatstädtchens.

„Ja, es war zunächst mehr ein Hineinschnuppern.“ Aber sehr schnell entdeckte sie „die Berufung in sich“, wie sie heute rückblickend sagt. In den vier Jahren ihrer Ausbildung lernte sie in der praktischen Arbeit, wie erfüllend die Arbeit mit Kindern, aber auch mit deren Eltern ist. „Das, was ich in der Theorie gelernt hatte, konnte ich in meiner ersten Stelle im Kindergarten Gengenbach auch praktisch umsetzen.“ Schon damals rückte die Arbeit mit Vorschulkindern in den Mittelpunkt des Interesses. „Es war allerdings in Baden-Württemberg ein Pilotprojekt, das dann aus Kostengründen vorerst wieder eingestellt wurde.“ Aber heute ist es wie in Bayern selbstverständlich.

Annemarie Schmidt kam 1979 nach Vöhringen als Schwangerschaftsvertretung. Zehn Jahre später war sie Leiterin der Kindertagesstätte, die bislang Monika Klingler geführt hatte. Aber nach dem zweiten Baby wollte sie die Arbeit im Kindergarten etwas zurückfahren.

Was der neuen Leiterin am Herzen lag, war außer Fortbildung und die Entwicklung des Qualitätsmanagements die Umgestaltung der Räume. „Alles war in Sichtbeton gehalten, also grau in grau.“ Unter Einbeziehung der Eltern wurde der Kindergarten zu einem „schnuckeligen“ Ort. Es gab zwei Ebenen, „ungemein wichtig, um den Kindern auch eine Rückzugsmöglichkeit zu geben“. Also nicht unbedingt am Non-Stopp-Programm des Kindergartens teilnehmen zu müssen, um es leger auszudrücken.

Als Führungskraft legte Annemarie Schmidt Wert darauf, die individuellen Fähigkeiten der Kinder zu fördern. Dafür hat sie ein Beispiel. Früher malten die Mädchen und Buben Äpfel nach Schablonen. „Äpfel sehen aber doch sehr verschieden aus, also gingen wir dort hin, wo Kinder die Früchte am Baum hängen sahen. Und diese Eindrücke malten sie auf. Jedes Kind konnte dann erkennen, aha, das ist mein Apfel, so wie ich ihn gesehen habe.“ So konnte Annemarie Schmidt das durchsetzen, wofür die Einrichtung ausgezeichnet worden war – ganzheitliches Lernen. Das heißt, „lernen mit Kopf, Herz, Hand und Humor“. Dass die Stadt immer ein guter Partner war und ist und das für alle Kindertagesstätten in der Stadt und den Ortsteilen, das erleichtere das Engagement und dafür müsse man dankbar sein.

Die persönliche Hinwendung zu jedem Kind war Annemarie wichtig. Aber bei 75 Kindern: war das noch machbar? Der neu aufgelegte Bayerische Kinderbildungs- und -betreuungsplan kam ihrer Intention entgegen. „Es gab einen anderen Personalschlüssel.“ Ausschlaggebend für die personelle Ausstattung war das Alter der Kinder; war ein Migrationshintergrund vorhanden; waren Inklusionskinder – also entwicklungsverzögerte Mädchen und Buben – in der Kita?

Ist die Arbeit mit Kindern heute schwieriger geworden? Annemarie Schmidt überlegt einen Augenblick. Ja, Kinder seien heute anders als früher bedingt durch eine Vielzahl verschiedener Einflüsse wie die Überflutung mit modernen Medien, weniger Zeit der Eltern durch mehr Berufstätigkeit, ein Überangebot an Freizeitaktivitäten und Spielmaterial. „Aber das alles stört nicht, um Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten und zu fördern. Hinzu kommt die Zusammenarbeit mit den Eltern, Sie schenken uns großes Vertrauen, weil sie uns das Kostbarste anvertrauen.“ Wichtig, um Vertrauen zu erlangen, sei die Wertschätzung, Achtung, Respekt und Ehrlichkeit für die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern.

Und ganz nebenbei erwähnt Annemarie Schmidt, dass gerade türkische Eltern sich als sehr dankbar den Erzieherinnen gegenüber zeigten.

Geht Annemarie Schmidt mit schwerem Herzen? „Nein“, sagt sie, „denn Jutta Kast, Mitglied des Teams in der Kita-Nord, wird neue Leiterin und sie ist bestens mit allem vertraut.“

Ein Stück ihres Herzens wird aber bleiben. Nicht zuletzt weil aus einer vor 45 Jahren zögerlich getroffenen Berufswahl eine berufliche Leidenschaft geworden ist. „Aber um alles umsetzen zu können, braucht man ein verlässliches Team. Hierarchien zwischen Pflegerinnen und Erzieherinnen gibt es nicht. Wir fühlen uns als Gemeinschaft.“