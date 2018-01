2018-01-02 08:01:00.0

Babenhausen Eine Lehrerin packt aus

Christine Eixenberger erzählt in Babenhausen humorvoll über ihren einstigen Beruf – und spannt die Zuhörer gleich mit ein. Von Alfred Grimm

Schule – das ist das Thema, mit dem sich die Kabarettistin Christine Eixenberger bestens auskennt, schließlich wollte sie einmal Grundschullehrerin werden. Doch anders als Eixenberger es sonst im Klassenzimmer gewohnt war, klatschten die Zuhörer im Theater am Espach in Babenhausen eher verhalten, als sie die Bühne betrat. Als Lehrerin sei sie mehr Begeisterung gewohnt, scherzte sie. Neuer Versuch, diesmal: tosender Applaus. „Der erste Lerneffekt ist schon eingetreten“, witzelte die Kabarettistin. Und dann ging ihr „Unterricht“, also ihr Programm namens Lernbelästigung, auch schon los – mit dabei: die Zuschauer. Ein Mann aus dem Publikum durfte beispielsweise ein Gedicht vorlesen. Dafür erhielt er zur Belohnung einen Sticker, eben wie in der Grundschule.

Als Eixenberger im Bekanntenkreis erzählt hatte, sie studiere Lehramt Grundschule, hatte sie von einer Kollegin aus der Realschule gehört: „So, a Bastelschlamp´n!“ Ihr Jurastudium zuvor habe sie aufgegeben, weil sie keine Lust hatte, später die Kumpel ihres Bruders nach traditionellen Bayerischen Wirtshausschlägereien zu verteidigen. Zum Lehramtsstudium mit der Königsklasse Grundschule sei sie dann letztendlich durch das Ausschlussverfahren gekommen. Denn in ihrem Hauptfach Deutsch musste sie auch Mittelhochdeutsch studieren. Nach dem Vortrag eines Gedichtes hatte sie gemeint: „Vielleicht ist das doch einmal für etwas gut; wenn man mal Urlaub in Mittelhochdeutschland macht!“

Humorvoll erzählte sie von Erlebnissen mit ihren Schülern: Durch ihren Vortrag zog sich der vergebliche Versuch, von den Kindern mit „Sie“ statt mit „Du“ angesprochen zu werden. Die Bayernhymne erfuhr im Kindermund verschiedene Abwandlungen wie etwa „Gott mit Dir, mein FC Bayern“. Und sie selbst tanzte zur Hymne einen zünftigen Schuhplattler. Und im Sportunterricht bereitete sie einmal ein Stationentraining vor, sagte sie: Ein Ereignis, bei dem die Schüler versuchen, zu überleben und die Lehrer sich daran ergötzen. Doch beim Rahmenthema „Oktoberfest“ habe dieser Versuch wegen der übermäßig genossenen Apfelsaftschorlen aus Maßkrügen schnell zum Chaos geführt. Als Lehrerin fühlte sich Eixenberger auch verantwortlich, die Kinder für den Kampf der Geschlechter fit zu machen. Ihr Problem war es, wie sie mit den verschiedenen Vorerfahrungen der Schüler umgehen sollte. Der Basti schlug zum Beispiel vor, die Videos, die sein großer Bruder zu diesem Thema auf dem Handy hat, in die Schule mitzubringen.

Die Kabarettgäste hatten großen Spaß daran, Eixenbergers Programm zu folgen und es war auch zu erkennen, dass die Künstlerin Kinder mag. Dennoch: Ihr Referendariat hat sie nicht abgeschlossen. Sie wollte der Bürokratie im Beamtentum entgehen. „Auf der Bühne ist für mich jedoch alles möglich.“ Das Publikum verabschiedete sie – dieses Mal ganz ohne Übung – mit einem lang anhaltenden Applaus.