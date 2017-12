2017-12-28 06:59:00.0

Illertissen Eine Pflicht, die Leben retten kann

Ab 1. Januar 2018 müssen Rauchmelder in allen bayerischen Wohnungen installiert sein. Kreisbrandrat Bernhard Schmidt erklärt, auf was Bürger bei Kauf und Einbau achten sollten. Von Florian Holley

Im Notfall können Rauchmelder Leben retten: Sie registrieren, wenn giftige Rauchgase entstehen und reißen die Bewohner eines Hauses mit einem schrillen Ton sogar aus dem Tiefschlaf. Ab dem 1. Januar sind die sogenannten Rauchwarnmelder in allen bayerischen Wohnungen Pflicht, egal ob in Neu- oder Altbauten.

Angebracht werden müssen die Geräte bis Ende Dezember in Schlaf- und Kinderzimmern, sowie in Fluren, die zu Aufenthaltsräumen führen. Wer einen zusätzlichen Melder in der Küche installieren wolle, sollte nach Auskunft des Neu-Ulmer Kreisbrandrats Bernhard Schmidt darauf achten, dass das Gerät für die Küche geeignet ist: Kochdämpfe etwa sollten keinen Fehlalarm auslösen.

Beim Kauf und Einbau der Rauchmelder empfiehlt Schmidt auf die Din-Zertifizierung (EN 14604) zu achten. Produkte mit dieser Aufschrift seien nach der europäischen Norm produziert und entsprächen unseren Sicherheitsstandards. Angebracht werden sollte der Melder grundsätzlich an der Zimmerdecke, da sich dort der Brandrauch immer zuerst sammele, sagt Schmidt.

Gekauft werden können die batteriebetriebenen Lebensretter auch mit einer Funkvernetzung. Diese habe den Vorteil, dass der Alarm bei einem Brand, der beispielsweise im Keller entsteht, schnell über die Rauchmelder im Haus weitergegeben werden kann, sodass eine größtmögliche Überlebenschance bestehe. Der Kreisbrandrat appelliert dabei auch an die Vernunft der Bürger: „Es geht bei Rauchmeldern nicht um irgendeinen Sachschaden oder Versicherungsschutz. Rauchmelder sollen dazu beitragen, dass Leben gerettet werden.“

Vermieter sind zum Einbau verpflichtet

Aus diesem Grund sei auch beschlossen worden, so der Kreisbrandrat, dass Wohnungseigentümer – die zum Einbau der Geräte verpflichtet sind und diese auch bezahlen müssen – bei einer Fehlfunktion ihrer Rauchmelder nicht für den entstandenen Schaden von ihren Versicherungen zur Kasse gebeten werden dürfen.