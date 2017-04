2017-04-24 09:38:00.0

Vöhringen Eine Prinzessin lernt das Holzhacken

Die Jugendbühne Spectaculum feiert einen Premierenerfolg mit ihrer aufwendigen Inszenierung von „König Drosselbart“. Dabei gibt es auch Humor für große Zuschauer. Von Ursula Katharina Balken

Das waren noch Zeiten, als der Vater dem Töchterlein befahl zu heiraten. Aber wie gesagt – es war einmal. Der Vater war König, das Mädchen Prinzessin, zwar sehr hübsch, aber doch recht widerspenstig. An allen Prinzen, die um ihre Hand baten, fand sie etwas auszusetzen. Haare an den Beinen, Pickel im Gesicht – das ging für Sarafina nicht. Da packte den Vater der Zorn und versprach, sie dem erst besten Bettler zur Frau zu geben, der an die Pforte des Palastes pochte. Die Jugendbühne Spectaculum brachte im Wolfgang-Eychmüller-Haus das Märchen „König Drosselbart“ nach den Gebrüdern Grimm aufwendig inszeniert auf die Bühne.

Bevor sich der Vorhang öffnet, rauscht märchenhafte Musik aus der Feder von Fabian Weisenberger durch den Saal. Lieder und Tänze vom gleichen Vöhringer Komponisten, die das Stück auf gefällige Art auflockerten, sind seit jeher ein probates Mittel, um die Aufmerksamkeit der kleinen Besucher immer wieder neu anzuregen. Damit die Mädchen und Buben der Handlung folgen können, gibt es ein gackerndes Hühnerquartett – Hahn, Henne und zwei Küken. Sie übernahmen die Erzählerrolle, eine Idee, die bei den Besuchern bestens ankam.

Seit Jahren setzen die Regisseure Thomas Boxhammer, Julia Aigner und Marlena Steinhauser auf ein besonderes Konzept. Die Szenen werden nicht ausgewalzt, sondern immer auf den Punkt gebracht. Humor wird hinein gepackt, was wiederum beim Publikum gut ankommt: Wenn das Küken gackert „was ist heiraten?“ beschwichtigt Mutter-Henne mit „später, später.“ Das verstehen dann die großen Leute und schmunzeln. Die Bühnenbilder sind Hingucker, wobei der Markt mit seinen verschieden farbigen Buden, mit Händlern, die ein reiches Angebot feil halten und mit flanierender Kundschaft mit zu den Besten zählt.

Wie das so ist im Märchen, klopft in der Tat ein Bettler an die Tür und die Prinzessin Sarafina wird verheiratet. Doch hinter diesem Bettler steckt ein reicher König. Der hat sich etwas ausgedacht, um dem Mädchen den Hochmut auszutreiben. Ach, welch ein Los wartet auf sie: Gewohnt in einer Sänfte getragen zu werden, muss sie jetzt zu Fuß laufen. Derbe, aber gutmutige Burschen mit Rauschebärten laufen den frisch Getrauten über den Weg, ein besonders hübscher Gag, der mit Szenenapplaus bedacht wird. Und dann muss die Prinzessin lernen, einen Haushalt zu führen, kochen, backen, waschen, ja sogar Holzscheite spalten. Langsam dämmert es ihr, dass sie an ihrem jetzigen Schicksal selbst Schuld trägt. Sie hat sich an das einfache Leben gewöhnt und ihre Lektion gelernt. Da gibt sich ihr königlicher Gemahl zu erkennen, der bisher im Bettlerhabit auftrat. Aber es gibt selbstverständlich ein standesgemäßes Happy-End mit Krönchen Tanz und Musik.

Aber faszinierender als Inszenierung und Bühnenausstattung ist die Spielfreude der jungen Schar. Der Probenfleiß macht sich bemerkbar, die Texte sitzen, die Choreografien werden beherrscht und fröhlich gesungen wird auch. Ein Theaterabend, der nicht nur die kleinen Leute erfreut, sondern auch die großen. Der Lohn am Schluss ist lang anhaltender Beifall und der Wunsch nach einer Zugabe, der selbstredend erfüllt wird. Mit Superlativen sollte man sparsam umgehen – aber in der 13jähringen Geschichte des Jugendtheaters ist „König Drosselbart“ die bislang beste und opulenteste Inszenierung.

Aufführungen: Donnerstag, 27. April 16 Uhr, Freitag, 28. April (16 Uhr), Samstag, 29. April (15 Uhr), Sonntag, 30. April (15 Uhr), Montag, 1. Mai (15 Uhr), Samstag, 6. Mai (15 Uhr) und Sonntag, 7. Mai (15 Uhr). Karten bei bei Buch & Musik in Illertissen, Schuhwerkstatt Trips Vöhringen. Vorbestellung: unter Telefon 07306/925850.