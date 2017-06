2017-06-02 15:00:00.0

Untereichen Eine der Ältesten im Dorf

Jubiläum Maria Steinhauser aus Untereichen wurde 95 Jahre alt Von Zita Schmid

Als Maria Steinhauser geboren wurde, bestand in Deutschland die Weimarer Republik und ihre Eltern etwa bezahlten damals noch mit der Reichsmark. Das war vor 95 Jahren. Am 30. Mai konnte die Untereicherin diesen stolzen Geburtstag feiern. Maria Steinhauser, die mit Mädchenname Degendorfer hieß, erblickte in Babenhausen das Licht der Welt. Aufgewachsen ist sie dann als Älteste von sieben Kindern in Untereichen, wo ihre Eltern im Ziegelwerk arbeiteten. 1943 heiratete sie ihren Hans. Sie wurde Mutter von zwei Kindern. Heute ist sie vierfache Oma und zweifache Uroma. 65 Jahre waren sie mit ihrem Mann verheiratet, bis er 2008 starb. Im vergangenen Jahr verstarb auch ihr Sohn, vier Jahre zuvor ihr Schwiegersohn.

Trotz vieler Widrigkeiten, die ihr das lange Leben bereithielt, hat sie ihre Lebensfreude nicht verloren. Mit 80 Jahren unternahm sie ihre erste Ballonfahrt. Mit 85 machte sie Urlaub auf Mallorca mit ihren Enkeltöchtern. Sie spielt leidenschaftlich gern Karten, am liebsten 66 und Schafkopfen. Hoch im Kurs stehen auch Gesellschaftsspiele und Liebesromane. Letzteres ist ihre tägliche Bettlektüre. Nicht fehlen darf am Vormittag die Illertisser Zeitung. „Mit Zeitunglesen verbringt sie Stunden“, sagt ihre Tochter Irene Groh, bei der Maria Steinhauser seit 2002 wohnt. Fernsehen dagegen mag sie nicht. Dafür liebt sie den Garten. Selber bewirtschaftete sie früher 30 Jahre lang einen Schrebergarten und versorgt die ganze Verwandtschaft mit dessen Erträge. Bis zur Rente arbeitete sie 40 Jahre lang in der Altenstadter Streichgarnspinnerei Scholz. An ihrem Geburtstag konnte sie sich über viele Glückwünsche freuen. Auch der Zweite Bürgermeister Ernst Wüst überbrachte diese im Namen der Marktgemeinde, in der Steinhauser zu den fünf ältesten Bürgern zählt. Sie wünscht sich noch einige Lebensjahre, in denen sie erleben darf, wie ihre Urenkel heranwachsen.