2017-05-19 09:00:00.0

Altenstadt Eine neue Heimat für die Feuerwehr

Nach jahrelanger Wartezeit geht der Markt Altenstadt den Umbau des Stützpunkts der Löschkräfte in Filzingen an. Nun steht fest, wie der aussehen soll. Von Franziska Wolfinger

In die Jahre gekommen – und doch eines der markanten Gebäude in Altenstadt: Das alte Feuerwehrhaus.

Das Filzinger Feuerwehrhaus ist deutlich in die Jahre gekommen: Das Einsatzfahrzeug verbirgt sich in dem Haus hinter einem blau lackierten Holztor, während in anderen Dörfern schon lange moderne Metalltore angebracht wurden. Der Kommandant der Filzinger Wehr, Bernd Birk, sagt: „Es ist bestimmt schon zehn Jahre her, dass es da erste Anfragen gab.“ Auch Bürgermeister Wolfgang Höß erklärt, dass etwas gemacht werden müsse, sei schon lange klar.

Der Markt Altenstadt hat aber noch ein zweites, sanierungsbedürftiges Feuerwehrhaus – das in Illereichen nämlich, dass in den Planungen des Marktgemeinderats lange Zeit Vorrang hatte. Feuerwehrmann Birk sagt, weil in Illereichen aber nichts voran ging, habe er beim Marktgemeinderat den Antrag gestellt, diese Entscheidung noch einmal zu überdenken. Vor rund einem Jahr beauftrage der Marktgemeinderat Altenstadt schließlich zwei Architekten damit, Planungsentwürfe für ein neues Feuerwehrhaus anzufertigen. Nun war es soweit: In der jüngsten Sitzung des Gremiums stellte schließlich der Kellmünzer Architekt Christian Anders zwei Varianten für ein neues Gerätehaus vor, einmal einen Neubau und einmal einen Umbau mit Anbau.

In Vorgesprächen zwischen Bürgermeister, der Feuerwehr und einer Anliegerin, die für beide Möglichkeiten Teile ihres Grundstücks an die Gemeinde verkaufen müsste, habe sich die Variante Umbau als Favorit herauskristallisiert, hieß es. Das habe vor allem zwei Gründe, erklärt Kommandant Birk. Durch den Umbau hätte die Wehr letztendlich mehr Platz, außerdem könnte das alte Feuerwehrhaus so zumindest in Teilen erhalten werden. Schließlich sei es eines der wenigen markanten Gebäude in Filzingen. Von der Anliegerin gibt es, laut Höß, schon eine schriftliche Zustimmung zum Grundstücksverkauf. Im umgebauten Feuerwehrhaus soll im Erdgeschoss ein Büro für den Kommandanten eingerichtet werden sowie eine große Umkleide, die für rund 30 Feuerwehrleute ausgelegt ist. Im Obergeschoss soll ein Schulungsraum, ebenfalls für rund 30 Personen, gebaut werden. Das Einsatzfahrzeug der Wehr soll in dem modernen, quaderförmigen Anbau untergebracht werden. Die Kosten für den Um- und Anbau belaufen sich, laut den Kalkulationen des Architekten, auf rund 697000 Euro. Mehr als das doppelte der 300000 Euro, die der Marktgemeinderat dem Architekten als Finanzrahmen für das schlüsselfertige Gerätehaus gesetzt hatte. Der Gemeinderat haben testen wollen, ob der Planer es für diese Summe hinbekommt, sagt Höß. „Doch eigentlich war klar, dass das nicht geht. Für 300000 bekommt man kein Feuerwehrhaus.“ Zu den knapp 700000 Euro kämen noch etwa zehn Prozent für Baunebenkosten wie Ingenieursleitungen und Statiker hinzu. Nicht miteingerechnet sind auch die 70000 Euro, die die Mitglieder der Wehr als Eigenleistung einbringen. Kommandant Birk sagt dazu: „Das wird kein Problem für uns.“ Die Feuerwehrmänner seien als Helfer eingeplant.

Der Gemeinderat war am Ende einstimmig dafür, den Umbau des Feuerwehrhauses nun endgültig anzugehen. Architekt Anders schätzt, dass mit dem Bau im Frühjahr 2018 begonnen werden könnte. Mit der Fertigstellung wäre demnach im Herbst desselben Jahres zu rechnen. Bleibt die Frage, wo die Feuerwehr während der Bauphase unterkommen könnte. „Da gibt es schon Pläne“, erklärt Kommandant Birk. Konkretes könne er zum jetztigen Zeitpunkt aber noch nicht sagen.