2016-12-24 00:35:15.0

Gemeinderat Einsatz für Artenvielfalt

Konzept „Naturgemeinde“ in Kettershausen wird konkret

Die Gemeinde Kettershausen will „Naturgemeinde“ sein. Wie mehrfach berichtet, wurde die Ausrichtung darauf im Zuge des Dorfentwicklungskonzeptes beschlossen. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung gab Bürgermeisterin Susanne Schewetzky nun konkrete Vorhaben dazu bekannt.

So nimmt die Gemeinde an dem Projekt „Grünlandstrategie Günztal“ der Stiftung Kulturlandschaft Günztal teil. Dabei handelt es sich um ein weiteres Projekt der Stiftung, um dem Verlust von Artenvielfalt auf Wiesen und Weiden entgegenzuwirken und eine Biotopverbundachse im Günztal zu schaffen. Das Projekt wird auch von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefördert. Ein Ziel hierbei ist es, den Erhalt der Artenvielfalt in intensiv genutzten Grünlandregionen zu fördern. Auf Nachfrage sagte die Bürgermeisterin, dass in einer vorausgegangenen nichtöffentlichen Sitzung das Projekt zur Grünlandstrategie von der Stiftung Kulturlandschaft Günztal vorgestellt wurde. Die Stiftung gab an, jährlich drei Jahre lang 5000 Euro an Landwirte zu zahlen, die sich an diesem Programm beteiligen. Im neuen Jahr soll mit den Landwirten besprochen werden, was sinnvoll ist und was sie umsetzen können. Laut Schewetzky soll dieses Projekt mit seinen Fördermitteln mehr Akzeptanz bei den Landwirten hervorrufen, ihre Wiesen im Talraum extensiv zu bewirtschaften. Der Gemeinderat hat sich laut Schewetzky in der letzten nichtöffentlichen Novembersitzung zudem dazu entschlossen, für drei Jahre jährlich 5000 Euro in die „Grünlandstrategie“ zu investieren.

Wie die Bürgermeisterin weiter mitteilte, wurde in dieser Sitzung auch besprochen, dass ein Etat von 10 000 Euro für das kommende Jahr bereitgestellt wird, um verschiedene Aktionen hinsichtlich der Naturgemeinde Kettershausen umsetzen zu können. So soll beispielsweise eine Obstbaumpflanzaktion gestartet werden, bei der die Haushalte Obstbäume zur Verfügung gestellt bekommen. Zudem sollen verschiedene Blühflächen hergestellt werden. Weiter ist geplant, den Besuchern des Kalvarienberges durch das Freischneiden eines Sichtfensters einen weitläufigen Blick aufs Günztal zu eröffnen. Vorgesehen ist auch, auf einem kommunalen Grundstück die Bäume, die in den vergangenen Jahren zu den „Bäumen des Jahres“ gehörten, zu pflanzen und dort eine Art Baumlehrpfad entstehen zu lassen. (zisc)